Доллар по 50 рублей уже не кажется фантастикой

С самого утра курс рубля начал мощно укрепляться. На рынок вышла валютная выручка, вероятно, продолжившая поступать в счет оплаты поставок российского газа. Рубль с легкостью преодолел психологически важный уровень 60 руб. за доллар и в моменте доходил до отметки 57,1.

По характеру торгов можно сделать предположение, что сегодня Газпромбанк продавал евро, предназначенные для оплаты поставок «Газпрома».

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Причем, рост рубля наблюдался, несмотря на негативный для него внешний фон: на мировом финансовом рынке усугубляется пессимизм, вызванный ожиданием снижения темпов роста мировой экономики вкупе с ростом инфляции. При наличии таких угроз нет никаких сомнений в том, что ФРС США будет повышать стоимость денег, увеличивая процентные ставки и снижая таким образом привлекательность вложений в высокорисковые активы.

«Рубль продолжает укрепляться рекордными темпами: USD/RUB на торгах в пятницу опустился ниже 60 — уровня, казавшегося недостижимым еще пару месяцев назад, — прокомментировал «Эксперту» картину дня управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев. — Курс рубля давно не коррелирует с внешними финансовыми и сырьевыми рынками и полностью формируется спросом и предложением от внутренних участников торгов. Обязательная продажа рекордной валютной выручки от экспортеров не находит встречного спроса от импортеров, инвесторов и резервных фондов правительства, как это было в предыдущие годы. Начавшиеся прямые продажи евро покупателями газа по новой схеме оплаты, предложенной Газпромом, поддерживают данную тенденцию на рынке с низкой ликвидностью»,

Однако уже к полудню запас валюты на продажу закончился. Спекулянты начали фиксировать полученную от роста рубля прибыль, поскольку пара опустилась чуть ниже технической цели снижения 58 руб. за доллар. К тому же сегодня пятница, а политический фон продолжает оставаться очень напряженным. Поэтому частичный уход в доллар крупных инвесторов на выходные, даже если это сулит небольшой убыток в дальнейшем, выглядит оправданным.

Большинство аналитиков ждут ослабления рубля с восстановлением импорта. Но пока мало кто берется прогнозировать, когда это произойдет, и еще меньше — какова будет динамика рубля в краткосрочной перспективе.

«Диапазон возможных колебаний курса рубля становится высоким, поэтому сложно прогнозировать его будущую динамику. Представители ЦБ и правительства в своих комментариях отмечают, что пока не считают необходимым активно вмешиваться в формирование валютного курса и ожидают стабилизацию под влиянием рыночных ставок и постепенного восстановления импорта», — говорит Алексеев.

При этом у Банка России сейчас нет механизмов для сдерживания роста рубля. Небольшие послабления в валютном контроле, которые ЦБ ввел для экспортеров и граждан в последнее время, не способны кардинальным образом изменить ситуацию, уверен эксперт.

Не исключено, что российские монетарные власти сейчас сделали ставку именно на укрепление рубля, чтобы стимулировать иностранных инвесторов -по большей части восточных — начать вкладываться в Россию. Кроме того, подешевевший доллар будет способствовать ускоренному восстановлению импорта и снижению инфляции.

В условиях сохранения высоких цен на энергоносители можно ожидать продолжения сохранения профицита предложения валюты над ее спросом. На следующей неделе наступает пик налогового периода, когда бизнесу нужно будет расплатиться с бюджетом по налогам. В это время обычно экспортеры увеличивают продажу валюты. Поэтому рубль имеет отличные шансы продолжить рост, который наблюдается 5 недель подряд. Тем более, что и отметка 60, и техническая поддержка 58 руб. за доллар уже, как говорят трейдеры, «проторгованы», и теперь будут с меньшей силой сдерживать укрепление российской валюты.

В нынешней ситуации уже не кажется нереальным сделанный в начале марта главным аналитиком «Алор Брокер» Алексеем Антоновым агентству «Прайм» прогноз, предполагающий, что доллар может стоить и 50, и 30 рублей.

Сегодняшний же день российская валюта завершила ростом на 2,7%, до 60,23 руб. за доллар. За неделю «россиянин» отвоевал у «американца» 6,7% стоимости, а с начала месяца — более 15%.

Но усилившийся рубль негативно отразился на рынке акций, который сегодня упал по Индексу Мосбиржи на 2,6%, а за неделю вырос на 2,9%.

Среди значимых для рынка акций событий дня стоит отметить разрешение Банков России с 1 июня необеспеченных продаж или «шортов». Это повысит привлекательность рынка за счет активизации спекулянтов, но при этом увеличит волатильность котировок.

Кроме того, «Интерфакс» сообщил, что в конце июня Московская биржа планирует разрешить торговать российскими бумагами нерезидентам — пока в режиме переговорных сделок. Остается непонятным, куда иностранные инвесторы будут девать рубли, вырученные от продажи российских акций, и как это отразится на рынке в целом.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи не изменилась: индикатор не смог выйти вверх из боковика. Не исключено, что это произойдет на следующей неделе, если совет директоров «Газпрома» одобрит выплату дивидендов за прошлый год.