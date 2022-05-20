Доллар по 50 рублей уже не кажется фантастикой

С самого утра курс рубля начал мощно укрепляться. На рынок вышла валютная выручка, вероятно, продолжившая поступать в счет оплаты поставок российского газа. Рубль с легкостью преодолел психологически важный уровень 60 руб. за доллар и в моменте доходил до отметки 57,1.
По характеру торгов можно сделать предположение, что сегодня Газпромбанк продавал евро, предназначенные для оплаты поставок «Газпрома».
Причем, рост рубля наблюдался, несмотря на негативный для него внешний фон: на мировом финансовом рынке усугубляется пессимизм, вызванный ожиданием снижения темпов роста мировой экономики вкупе с ростом инфляции. При наличии таких угроз нет никаких сомнений в том, что ФРС США будет повышать стоимость денег, увеличивая процентные ставки и снижая таким образом привлекательность вложений в высокорисковые активы.
«Рубль продолжает укрепляться рекордными темпами: USD/RUB на торгах в пятницу опустился ниже 60 — уровня, казавшегося недостижимым еще пару месяцев назад, — прокомментировал «Эксперту» картину дня управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев. — Курс рубля давно не коррелирует с внешними финансовыми и сырьевыми рынками и полностью формируется спросом и предложением от внутренних участников торгов. Обязательная продажа рекордной валютной выручки от экспортеров не находит встречного спроса от импортеров, инвесторов и резервных фондов правительства, как это было в предыдущие годы. Начавшиеся прямые продажи евро покупателями газа по новой схеме оплаты, предложенной Газпромом, поддерживают данную тенденцию на рынке с низкой ликвидностью»,
Однако уже к полудню запас валюты на продажу закончился. Спекулянты начали фиксировать полученную от роста рубля прибыль, поскольку пара опустилась чуть ниже технической цели снижения 58 руб. за доллар. К тому же сегодня пятница, а политический фон продолжает оставаться очень напряженным. Поэтому частичный уход в доллар крупных инвесторов на выходные, даже если это сулит небольшой убыток в дальнейшем, выглядит оправданным.
Большинство аналитиков ждут ослабления рубля с восстановлением импорта. Но пока мало кто берется прогнозировать, когда это произойдет, и еще меньше — какова будет динамика рубля в краткосрочной перспективе.
«Диапазон возможных колебаний курса рубля становится высоким, поэтому сложно прогнозировать его будущую динамику. Представители ЦБ и правительства в своих комментариях отмечают, что пока не считают необходимым активно вмешиваться в формирование валютного курса и ожидают стабилизацию под влиянием рыночных ставок и постепенного восстановления импорта», — говорит Алексеев.
При этом у Банка России сейчас нет механизмов для сдерживания роста рубля. Небольшие послабления в валютном контроле, которые ЦБ ввел для экспортеров и граждан в последнее время, не способны кардинальным образом изменить ситуацию, уверен эксперт.
Не исключено, что российские монетарные власти сейчас сделали ставку именно на укрепление рубля, чтобы стимулировать иностранных инвесторов -по большей части восточных — начать вкладываться в Россию. Кроме того, подешевевший доллар будет способствовать ускоренному восстановлению импорта и снижению инфляции.
В условиях сохранения высоких цен на энергоносители можно ожидать продолжения сохранения профицита предложения валюты над ее спросом. На следующей неделе наступает пик налогового периода, когда бизнесу нужно будет расплатиться с бюджетом по налогам. В это время обычно экспортеры увеличивают продажу валюты. Поэтому рубль имеет отличные шансы продолжить рост, который наблюдается 5 недель подряд. Тем более, что и отметка 60, и техническая поддержка 58 руб. за доллар уже, как говорят трейдеры, «проторгованы», и теперь будут с меньшей силой сдерживать укрепление российской валюты.
В нынешней ситуации уже не кажется нереальным сделанный в начале марта главным аналитиком «Алор Брокер» Алексеем Антоновым агентству «Прайм» прогноз, предполагающий, что доллар может стоить и 50, и 30 рублей.
Сегодняшний же день российская валюта завершила ростом на 2,7%, до 60,23 руб. за доллар. За неделю «россиянин» отвоевал у «американца» 6,7% стоимости, а с начала месяца — более 15%.
Но усилившийся рубль негативно отразился на рынке акций, который сегодня упал по Индексу Мосбиржи на 2,6%, а за неделю вырос на 2,9%.
Среди значимых для рынка акций событий дня стоит отметить разрешение Банков России с 1 июня необеспеченных продаж или «шортов». Это повысит привлекательность рынка за счет активизации спекулянтов, но при этом увеличит волатильность котировок.
Кроме того, «Интерфакс» сообщил, что в конце июня Московская биржа планирует разрешить торговать российскими бумагами нерезидентам — пока в режиме переговорных сделок. Остается непонятным, куда иностранные инвесторы будут девать рубли, вырученные от продажи российских акций, и как это отразится на рынке в целом.
Техническая картина по Индексу Мосбиржи не изменилась: индикатор не смог выйти вверх из боковика. Не исключено, что это произойдет на следующей неделе, если совет директоров «Газпрома» одобрит выплату дивидендов за прошлый год.