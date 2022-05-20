Доллар ушел под 59 рублей на платежах за газ

Торги в валютной секции Московской бирже ожидаемо стартовали с укрепления рубля. Вчера пара доллар-рубль после 4-дневного боковика вышла вниз, пробив не сильную техническую поддержку 63 руб. за доллар. Теперь по законам рынка рост рубля должен продлиться несколько дней.

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Похоже, что основной причиной выхода рубля из консолидации стал приток евро, поступивших на Московскую биржу от продажи российского газа.

«Вчера в ходе торгов европейская валюта в моменте становилась дешевле американской, хотя евро в связке с долларом на внешних рынках не опускался ниже 1 (когда доллар был дороже евро) с 2002 года. По нашим оценкам, рост торговой активности евро обусловлен все большим открытием иностранными компаниями счетов в Газпромбанке для оплаты газа в рублях», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Таким образом, избыток предложения евро привел к укреплению рубля и против доллара. Спекулянты покупали евро против рубля и одновременно продавали доллар против рубля в расчете на то, что рано или поздно соотношение пар евро-рубль и доллар-рубль придет в соответствие с курсом евро-доллар на мировом валютном рынке. Один из крупных трейдеров в кулуарной беседе с «Экспертом» заявил, что он настроился на совершение таких низко рискованных арбитражных сделок и сегодня.

Однако невозможно предугадать, когда и в каком объеме на рынок выйдет газовая выручка. Ни «Газпром», ни Газпромбанк не публикуют график платежей своих контрагентов. Судя по тому, что цены на спотовый газ в Европе ушли сегодня под отметку $1000 за тысячу кубометров, дефицит газа не увеличивается. Это значит, что крупнейшие потребители перешли на оплату газа рублями или находятся в процессе этого.

В результате, уже в первый час торгов курс рубля взлетел к доллару почти на 5%. Единица американской валюты в моменте стоила менее 59 рублей.

Это психологически важный уровень, но техническая поддержка по паре доллар-рубль расположена в районе отметки 58. С учетом того, что сегодня пятница и во второй половине дня возрастет спрос на иностранную валюту для хеджирования позиций по акциям и облигациям, вряд ли паре удастся закрепиться ниже этой отметки.

Кроме того, в диапазоне 58-60 руб за доллар спекулянты начнут откупать доллар, полностью или частично фиксируя заработанную на росте курса рубля прибыль.

Не очень хорошие новости приходят с Запада. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что страны «Большой семерки» намерены создать картель для контроля российских цен на нефть. Обсуждается три варианта: полное эмбарго на покупки российской нефти, введение для нее некоего «потолка цен» или удержание выручки за проданную нефть.

Выглядит сурово, но нужно отметить, чир первый вариант уже провалился: Евросоюз так и не смог согласовать даже постепенный отказ от закупок российской нефти. Никто не будет продавать нефть, если выручка за нее будет заморожена. Остается лишь вариант установления потолка цен на российскую нефть, но он сработает только в случае присоединения к так называемому «картелю» Китая и Индии.

Госпоже Йеллен, кстати, нужно бы вспомнить, что законодательство США очень жестко карает за все картельные сговоры и попытки ограничивать рыночные цены и конкуренцию. И пока, по данным морских перевозчиков, Россия только увеличивает поставки нефти в Азию.

На этой информации, кстати, акции «Совкомфлота» выросли вчера на 4,1%. Сегодня в течение первого часа торгов бумага прибавляла еще 1,6%, войдя в число лидеров роста российского рынка. Но покупать акции компании на среднесрочную перспективу очень рискованно: бумага малоликвидная, компания находится под жесткими санкциями, а ее финансовое положение непростое.

В целом же рынок акций открылся уверенным ростом, который быстро сошел на нет из-за мощного укрепления рубля. Дорогой рубль ухудшает балансовые показатели экспортеров, доля которых превалирует в Индексе Мосбиржи.

Как и в предыдущие дни, лучше рынка торгуются акции «Газпрома», по которым ждут 20-процентных дивидендов. Рекомендация совета директоров компании по этому вопросу будет объявлена в следующий четверг.

С учетом пятницы и очень сильного рубля, вряд ли сегодня Индекс Мосбиржи сумеет преодолеть зону сопротивления 2450-2500 пунктов.