Глава Минобороны РФ рассказал о сдаче в плен 1908 украинских военных с «Азовстали»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что блокирование завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжается, в плен сдались 1908 украинских военных.

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — цитирует главу российского оборонного ведомства «Интерфакс».

Шойгу рассказал, что ранее в Мариуполе сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.

По словам министра, с территории «Азовстали» эвакуированы 177 гражданских лиц, среди которых 85 женщин и 47 детей; всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. «Отмечу, что российские Вооруженные силы делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры», — подчеркнул глава Минобороны.

Он уточнил, что всего с начала спецоперации из опасных районов ДНР и ЛНР и с территории Украины в Россию эвакуировано более 1 377 000 человек.

Сергей Шойгу 21 апреля сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь взят под контроль российской армией. В городе находится комбинат «Азовсталь», на котором засели украинские боевики. Глава государства запретил штурмовать территорию завода, приказав заблокировать ее.

В понедельник, 16 мая, российские военные сообщили, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовстали».

Президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля, а 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции на Украине, целью которой провозглашена демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.