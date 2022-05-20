Глобальные инвесторы бегут из облигаций

Бегство денег из облигаций во всем мире началось еще в прошлом году — на фоне опасений ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Но с начала января этот процесс принял стабильный и последовательный характер.

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По данным Refinitiv Lipper, которые в пятницу привело Reuters, неделя, завершившаяся 18 мая, стала уже 19-й подряд, показавшей отток средств как из фондов облигаций США, так и из глобальных фондов краткосрочных и среднесрочных облигаций. Из первых за последние семь дней ушло $8,41 млрд, а из вторых — $4,62 млрд.

Отток же из всех глобальных фондов облигаций вырос до $18,57 млрд. Это максимальный объем с 16 февраля. Помимо США, большие потери понесла Европа: из ее бондов ушло за неделю $8,14 млрд. В то же время азиатские фонды смогли даже привлечь немного денег — $0,06 млрд.

По сути, причины этого всплеска те же, что спровоцировали и весь отток из облигаций в этом году — ожидания роста инфляции и ставок. Но новости, обострившие опасения инвесторов, были, конечно, свежими. Это, с одной стороны, все более жесткая риторика ФРС, а с другой — данные об инфляции в США, Европе и Великобритании. В последней она в апреле уже достигла 9%, но Банк Англии прогнозирует ее рост до двузначных цифр. В ЕС инфляция 8,1%, а в США — 8,3%.

Для борьбы с инфляцией надо ужесточать денежно-кредитную политику. Но рост ставок ведущих центробанков только начинается, а значит впереди долгий путь падения котировок облигаций (они меняются обратно пропорционально доходности). Долго держать деньги в падающих бумагах не слишком разумно — и их, естественно, выводят из бондов.

В Великобритании, начавшей подъем ставки раньше других развитых стран (еще в декабре), она, тем не менее, находится на уровне 1%, как и в США (0,75-1%). А ЕЦБ еще даже не приступал к подъему ставки, хотя в последнее время его чиновники и заговорили о том, что это, вероятно, все-таки случится летом. Но на рынке растет уверенность в том, что всем этим регуляторам придется поднимать ставки гораздо быстрее, чем было принято от них ожидать. И если про ЕЦБ с Банком Англии можно было бы добавить, что этот подъем будет куда сильнее и резче, чем они сейчас хотят, то про ФРС этого сказать уже нельзя. Представители Федрезерва и так делали все более жесткие заявления, а подытожил все 17 мая на конференции Wall Street Journal его председатель Джером Пауэлл.

Это было его самое «ястребиное» выступление за последние годы. Пауэлл говорил о твердой решимости ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся явные, четкие и убедительные свидетельства снижения инфляции.

«Если мы этого не увидим, нам придется рассмотреть возможность более агрессивных действий», — заявил глава ФРС и отметил, что если надо будет превысить «нейтральный» диапазон ставки, то это будет сделано без колебаний.

И нет ничего удивительного в том, что на таком фоне еще одна большая группа инвесторов, вкладывавшихся в облигации, решила вывести деньги из игры. Растущие риски при наличии четкой перспективы падения дохода — вполне достаточный аргумент для этого.