Индию хотят «оторвать» от России

Соединенные Штаты продолжают обхаживать Индию – крупнейшую мировую демократию, которая отказывается присоединиться к «общедемократическому» хору осуждения действий России на Украине. Также Индия стоит в стороне от «общедемократического» наказания в форме введения санкций против Москвы.

Как отмечает CNN, южноазиатское государство не только отказалось осудить Москву, но еще и покупает со скидкой российскую нефть. За первые пять месяцев 2022 года уже закупила больше российской нефти, чем за весь 2021 год.

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К сожалению для Вашингтона, он не может принудить Индию присоединиться к осуждающим и наказывающим, или даже заставить ее отказаться от нынешнего сотрудничества с Москвой. Казалось бы, Индии есть что терять. Товарооборот страны с Россией составляет 8 миллиардов долларов, тогда как с США – 110. И Америка абсолютно не стесняется вводить торговые санкции против государств, которые, например, покупают у России новейшие системы вооружений. А Индия покупает – в декабре 2021 года она начала получать от России системы С-400, и уже в июне собирается поставить их на боевое дежурство. И тем не менее Вашингтон говорит, что не собирается вводить санкции против Индии за покупку С-400 – и это при том, что против Турции (союзника Америки по НАТО) санкции были введены. А все потому, что а) индийцы крайне жестко относятся к любым попыткам давления на них и б) США не готовы портить отношения с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Хотя бы потому, что Индия занимает важное место в антикитайских планах США. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Америка «поддерживает Индию как лидера в области ВПК в Индо-Тихоокеанском регионе, а также страну, обеспечивающую в этом регионе безопасность». В противовес, конечно же, Китаю, который «хочет перестроить регион и всю международную систему в соответствии со своими взглядами».

Именно поэтому американцы взялись за пряник. Они пытаются соблазнить Индию оружием.

Много

Оружие Индии, конечно, нужно. Так, Соединенные Штаты достаточно высоко оценивают вероятность военных столкновений между Индией и двумя ее проблемными соседями – Китаем и, особенно, Пакистаном. «Пакистан давно поддерживает антииндийские группы боевиков. В ходе каденции премьер-министра Нарендры Моди Индия с большей вероятностью, нежели чем в прошлом, ответит военной силой на предполагаемые или реальные пакистанские провокации. В свою очередь, осознание каждой из сторон роста напряженности повышает риск конфликта, и потенциальными очагами могут стать жестокие беспорядки в Кашмире или нападения боевиков в Индии», - говорится в ежегодном докладе об оценке угроз, который готовит американское разведсообщество.

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До последнего времени это оружие, однако, было российским. И вот сейчас некоторые эксперты предлагают Нью-Дели использовать саммит QUAD (форум Индии, Японии, США и Австралии), который пройдет 24 мая, и на нем «дистанцироваться от России, не критикуя ее». То есть, например, «заявить о намерении диверсифицировать свой оружейный импорт за счет США и других партнеров, дабы не зависеть от одного поставщика». Так, за последние 10 лет Индия приобрела у России оружие на 25 миллиардов долларов, тогда как у США – лишь на 4 миллиарда. В целом же за период с 2017 по 2021 года на долю России приходилось 46% индийского оружейного импорта (на втором месте Франция с 27%) тогда как американцы довольствовались долей в 12%.

Однако эти цифры – уже диверсификация (с 2012 по 2016 год на долю России приходилось 69% всего индийского оружейного импорта), и США готовы активно помочь эту диверсификацию ускорить. По данным Bloomberg, США готовят Индии масштабный пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов. Издание признает, что Индии нужно больше – нужны истребители, танки и корабли, - и на это необходимо выделять миллиарды или даже десятки миллиардов, но нынешний пакет должен стать «символом поддержки». «Это очень хороший шаг вперед. Значительная часть военной помощи США идет в страны, находящиеся вне Индо-Пацифики. Предоставление большого пакета помощи Индии – крупнейшего покупателя российского оружия – усилит партнерство этой страны с США», - уверяет глава Центра новой американской безопасности, бывший советник сенатора Джона Маккейна Ричард Фонтейн.

Мало

Индия, скорее всего, примет этот символический подарок – но вряд ли сменит свой курс. «Для этого США придется сделать очень большие уступки в ключевых – сферах от экономики до безопасности. Например, предоставить любые вооружения с согласием на релокацию производства, отменить тарифы для индийских товаров, полностью отменить визы и т.п. По сути, они должны действовать себе во вред только ради того, чтобы добиться от Нью-Дели заведомо небольших уступок. Тогда, возможно, позиция Индии и сдвинется», - говорит Эксперту Online старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Напоминаем, что с 2019 года премьер-министр Нарендра Моди взял курс на производство индийских вооружений внутри Индии. Соответственно, Нью-Дели старается покупать не просто оружие, но и технологии, которые пригодятся для развития национального ВПК. Сейчас с производством не очень (национальный истребитель Теджас и танк Арджун вызывают очень серьезную критику в рядах вооруженных сил), и Нью-Дели могли бы пригодиться американские технологии. Однако США эти технологии не дадут – хотя бы потому, что американский ВПК состоит из частных компаний, которым не нужны конкуренты.

Америка может лишь предоставить больше оружия – но есть ли смысл Индии его покупать? «Дело в том, что, как и все развивающиеся страны, Индия в оружейном вопросе не может одновременно реализовывать три цели: добиваться независимости, доступности и качества. Так, например, попытки закупать больше западных систем вооружений и уменьшение зависимости от России укрепит индийскую независимость, однако при этом стране придется пожертвовать доступностью. То есть она не сможет покупать столько же, сколько покупала раньше. В частности, Индия потратила 5,5 миллиардов долларов на российскую зенитно-ракетную платформу С-400. Производимая в США THAAD стоит примерно в шесть раз дороже, и при этом она не так универсальна, как российская», - пишет индийский экономист Михир Шарма.

Таким образом, у США нет возможности переманить Индию на свою сторону. И внешние обстоятельства вряд ли будут способствовать этому процессу. «Для того, чтобы позиция Индии сдвинулась, нужны какие-нибудь уж совсем тектонические сдвиги в мировой политике. Например, распад России или же ее вассализация со стороны Китая», - говорит Алексей Куприянов. А до тех пор Индия будет продолжать следовать независимым курсом, который лучше всего соответствует ее национальным интересам.