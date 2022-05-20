Когда необходима консультация флеболога

На сайте https://octsc.ru/lechenie можно более подробно почитать о данном направлении в медицине, а также получить консультацию врача-флеболога и записаться на прием.

Любые болезни легче всего поддаются лечению на начальной стадии, болезни вен – не исключение.

В каких случаях не стоит откладывать посещение флеболога

Записаться на прием в доктору необходимо при следующих симптомах:

появление сосудистых звездочек на ногах;

обнаружение измененных вен, венозных узлов и др.;

отеки нижних конечностей, которые чаще всего проходят к утру;

судороги икроножных мышц;

появление пятен коричневых оттенков в зоне внутренних лодыжек;

боли и тяжесть в ногах;

появление язв и других нарушений кожного покрова.

Поводом для записи к флебологу может стать обнаружение у себя одного из вышеперечисленных симптомов. Тем более важно не упустить болезнь, если обнаружено несколько признаков заболеваний нижних конечностей.

Как правило, одного посещения флеболога бывает достаточно для того, чтобы доктор провел диагностику и назначил лечение пациенту.

Какие люди находятся к группе риска

Особенно важно не упустить появление первых симптомов гражданам, у которых родственники страдают от заболеваний ног. Также нижние конечности серьезно страдают во время беременности и после родов, во время и после приема гормональных средств контрацепции. В группу риска входят люди с лишним весом, а также те, кому по роду деятельности приходится много сидеть или стоять.

Как проходит консультация флеболога

Стандартную консультацию флеболога можно разделить на три части. Вначале доктор проводит беседу с пациентом, выслушивает жалобы, собирает анамнез. В ходе этой беседы флеболог может поинтересоваться вредными привычками, семейной предрасположенностью, образом жизни пациента. Правдиво отвечая на эти вопросы, вы повысите вероятность успешного лечения.

Затем доктор приступает к визуальному осмотру. Так как не все проблемы вен видны через кожу, то доктор использует ультразвуковое сканирование, которое позволяет получить более развернутую картину проблему. Сопоставив все полученные сведения и факты, доктор ставит диагноз и назначает лечение.