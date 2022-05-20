Крупнейший покупатель резко увеличил закупки российского газа

Китай резко нарастил закупки энергоресурсов у России в апреле. Импорт нефти, газа и угля подскочили на 75% в этом месяце и превысили 6 миллиардов долларов, несмотря на то, что внутренний спрос в Поднебесной снизился из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Согласно данным китайской таможни, опубликованным в пятницу, импорт российского сжиженного природного газа вырос на 80% по сравнению с прошлым годом до 463 000 тонн. И это несмотря на то, что общий объем импорта СПГ за этот период в Китай сократился более чем на треть, поскольку блокировки и другие ограничения на промышленную деятельность негативно повлияли на спрос.

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Тем временем, импорт сырой нефти вырос на 4% в годовом исчислении до 6,55 млн тонн, при этом Россия снова уступает только Саудовской Аравии как основному поставщику нефти в Китай.

Данные китайской таможни при этом не включают статистику по импорту газа по трубопроводу, которая не публиковалась с начала года. «Сила Сибири» является основным маршрутом поставок голубого топлива в Китай.

По оценке Shell, Китай в прошлом году стал самым крупным импортёром сжиженного природного газа в мире, закупил его больше прогнозируемых объёмов.

"Импорт Китаем СПГ вырос в 2021 году больше, чем прогнозировалось, до 12 миллионов тонн или на 18%", — сообщал в феврале исполнительный вице-президент по энергетическому маркетингу Shell Стив Хилл.

Ранее сообщалось, что Пекин ведет переговоры на правительственном уровне с Москвой о пополнении своих стратегических запасов сырой нефти за счет наращивания российских поставок, что является признаком того, что энергетические связи между двумя странами, вероятно, только укрепятся на фоне санкций западных стран против российских энергоносителей.

Переговоры еще идут, но вероятность их успешного завершения высокая, потому что сделка выгодна обеим сторонам: Китай покупает нефть по низким (по сравнению с рыночными) ценам, а Россия продает нефть, которой у нее сейчас из-за западных санкций в избытке, со скидкой, но все равно с большой прибылью для себя.

Как ранее писал Эксперт Online, по мнению ведущего эксперта Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, Китаю необходимо задуматься всерьез о своей энергетической безопасности. По его мнению, США готовятся к тому, чтобы ввести пускай и ограниченные по объемам, но все же ограничения на поставки в Китай нефти и СПГ. А последний энергетический ресурс экспортируют в Китай в основном Австралия и США.

Поэтому эксперт прогнозирует, что в будущем году возможно увеличить поставки российской нефти в Китай на 20%. А при гипотетическом европейском эмбарго даже и на 40%.