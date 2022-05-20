Малый бизнес перестанет платить за криптовалютчиков

Эксперты в очередной раз напоминают: из-за майнеров, которые нелегально подключаются к сетям и тратят баснословное количество энергии по льготному тарифу, у малого бизнеса в регионах в геометрической прогрессии растут счета за электроэнергию, а сами регионы недополучают миллионы налогов. В условиях санкций и кризиса это - непозволительная роскошь. Так, по оценкам РАКИБ в прошлом году российские криптофермеры заработали около 4,5 миллиардов долларов. Почти вся прибыль была выведена на зарубежные счета, а федеральный бюджет и бюджеты регионов не получили ничего, хотя могли бы направить эти средства на развитие инфраструктуры, строительство новых социальных объектов и многое другое.



Напомним, что во многих регионах россияне не платят за электроэнергию полную стоимость. То, что мы видим в счетах – это субсидированный тариф, при это разница между льготной и рыночной стоимостью перекладывается набизнес. Это явление называется «перекрестное субсидирование». Тарифы от региона к региону разнятся, самые льготные условия, например, в Иркутской области, на Урале, в Хакасии. Там же особенно активны и майнеры. Владельцы криптоферм подключаются к обычным сетям и пользуются ресурсами не как предприниматели, а как жители-льготники. При этом потребление энергоресурсов у такой домашней фермы может быть сопоставимо с металлургическим заводом. В итоге для всех участников рынка - от малого бизнеса до поставщиков электроэнергии – сверхдоходы майнеров превратились в дополнительную финансовую нагрузку.



Проблему обсуждают уже не первый год. Наконец, правительство предложило решение – наделить регионы возможностью устанавливать тарифы в зависимости от объемов и структуры потребления. Методика для расчета тарифов недавно была представлена ФАС, сейчас ее окончательно утверждают. Как только эта работа будет закончена, регионы наконец-то смогут обязать майнеров оплачивать ресурсы по справедивой цене, а значит – снять часть нагрузки с частного бизнеса. Как это будет работать? Планируется установить лимиты льготного потребления, а если лимит превышен – тариф будет повышен. Это - самый эффективный способ выявить майнеров, которые скрываются за закрытыми дверями частных построек и остановить вывод их сверхприбыли за рубеж. При этом изменения не коснуться обычных жителей, они как платили по сниженному тарифу, так и будут платить.