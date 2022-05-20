Материалы для онлайн-обучения: есть ли будущее после отмены дистанта

Остро встал вопрос обучения иностранным языкам: традиционно оно подразумевает живой контакт с преподавателем и группой, что исключено при дистанционных занятиях. В условиях дистанта казалась затруднительной и полноценная подготовка к ОГЭ или ЕГЭ по иностранным языкам.

В итоге вынужденный переход в онлайн привёл к появлению огромного количества обучающих материалов. На основе привычных школьных учебников английского стали создаваться курсы, которые соответствуют школьной программе, но выгодно отличаются простой подачей и интерактивными элементами. Особенно повезло младшим школьникам, для которых онлайн-уроки английского языка превратились в игру. Детям интереснее осваивать программу и выполнять упражнения учебников в игровой форме: вместо письменных заданий просто пройти урок на сайте, получить баллы и показать учителю результат.

Таким образом материалы для онлайн-обучения помогают упростить работу, увеличить мотивацию учеников, а также поднять общий уровень знаний по предмету. Преподавателям такой формат позволяет не тратить время на проверку письменных домашних заданий и сосредоточиться непосредственно на процессе обучения и общении с учащимися.

Большинство материалов можно использовать не только для занятий с преподавателем, но и для самостоятельного обучения. Практика дистанта показала, что цифровые технологии помогают овладеть предметом на глубоком уровне, уделить внимание важным навыкам, не тратя при этом время на переписывание текстов или заучивание правил. Обучение происходит естественно, в свободной форме, без зубрежки.

Материалы для онлайн-обучения оказались удобными и полезными и продолжают пользоваться спросом даже после отмены дистанта в школах. К урокам и курсам охотно обращаются пользователи по всей России — среди них не только ученики, но и преподаватели, репетиторы. Таким образом на вопрос о будущем материалов для онлайн-обучения ответили сами работники сферы образования и учащиеся. Такие материалы становятся все более популярными, органично встраиваются в привычный процесс обучения и делают его более разнообразным, интересным и эффективным.