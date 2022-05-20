Медведев выразил обеспокоенность распространением оспы обезьян

Появление случаев оспы обезьян в странах Европы вызывает серьёзное беспокойство. Об этом в ходе заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

«Появились не самые приятные новости, в частности, из Европы, – подчеркнул он. – Они касаются не коронавируса, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьёзное беспокойство».

Как ранее писал «Эксперт», в начале мая текущего года Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) оценили риск завоза оспы обезьян в Россию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такая вероятность крайне низкая, службой принимаются все необходимые меры для недопущения этого.

«Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в апреле Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало в стране первый случай заражения человека оспой обезьян. Позже такие же случае были обнаружены в других странах Европы.

Наша справка

Оспа обезьян – очень редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передаётся от животного человеку. Впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам это недуг сходен с вирусом натуральной оспы человека. При этом исследования показывают, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы.

Хорошо растёт и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но есть случаи, когда болезнь передавалась от человека.

Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. Сейчас заболевшие оспой обезьян уже есть в Европе. В основном это заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжёлому заболеванию, летальность этого недуга составляет от 1% до 10%.