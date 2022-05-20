S&P 500: посмотреть в глаза «медведям»

В четверг американские индексы вновь снизились, но пока так и не пробили локальное «дно», нарисованное ими неделю назад. Nasdaq Composite потерял 0,26%, S&P 500 – 0,58%, а Dow Jones Industrial Average – 0,75%.

Однако при этом закрытие S&P 500 стало самым низким с марта 2021 года. Потери от январского исторического максимума превысили 19%, так что индекс вновь вплотную приблизился к территории «медвежьего рынка», которая начинается после падения на 20% от пика.

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И хотя этот рубеж выглядит выбранным произвольно и где-то даже надуманным, это не вполне так – о каких-то глубинных изменениях на рынке он все же может сигнализировать. В подавляющем большинстве случаев S&P 500 после пересечения невидимой черты продолжал снижение и (не без откатов, конечно) достигал более внушительных цифр падения. Это не удивительно, ведь и для того чтобы ранее потерять пятую часть капитализации, нужны очень веские основания.

Как правило, в итоге индекс уходил в область ниже 25% от исторического максимума. В период после Великой Депрессии S&P 500 терял с момента пересечения границы «медвежьего рынка» в среднем 22,5%. Но бывали и куда более серьезные снижения – особенно в 1973, 2000 и 2007 годах. В последнем случае, например, после входа на эту территорию индекс потерял 47,1% (57,7% от исторического максимума на тот момент).

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Хорошая новость состоит в том, что «медвежьи» рынки в последние десятилетия развиваются гораздо быстрее «бычьих»: их средняя продолжительность для S&P 500 с момента окончания II мировой войны составила 285 дней. А прошлый такой период, продлившийся в 2020 году 23 дня, был вообще рекордно коротким. Но сейчас экономические условия совсем иные, нежели в начале пандемии, так что даже на среднюю продолжительность ориентироваться не стоит. Аналоги для текущей ситуации будут совсем другими.

Сдувание «пузыря» в технологических акциях вполне сравнимо с историей «краха доткомов». И именно на 2000-02 годы пришелся самый продолжительный в послевоенной истории «медвежий рынок» S&P 500 (637 дней).

Такой высокой инфляции, как сейчас, на рубеже тысячелетий в США, правда, не было, как не было и таких потрясений на сырьевых рынках. В этом смысле наша ситуация ближе к началу 1980-х годов. Тем более что давно идут разговоры не просто о приближении рецессии, а о начале новой эпохи стагфляции, подобной 1970-м годам. Но все это меняет немногое: именно на те времена пришлись второй и третий про продолжительности «медвежьи рынки»: в 1973-74 годах – 434 дня, а в 1980-82 годах 429 дней.

Учитывая все обстоятельства, быстро это снижение едва ли закончится и падение, вероятно, будет больше среднего. Однако даже потеря 22,5% за 285 дней отправит индекс S&P 500, закрывшийся вчера чуть выше 3900 пунктов, ниже отметки 3000 в 2023 году. И аналитики уже рассматривают такие сценарии, хотя зачастую со свойственными им политкорректными пируэтами.

Так, главный глобальный стратег Deutsche Bank Бинки Чадха в четверг снизил официальную цель по S&P на конец года с 5250 до 4750 пунктов. Это, казалось бы, прогноз роста. Но при этом он написал, что в случае рецессии видит индекс на уровне 3000 пунктов. И хотя его базовый сценарий экономического спада не предусматривает, аналитик не забыл отметить, что исторически (в 73% случаев) цикл подъема ставок ФРС заканчивается именно этим.