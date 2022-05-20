Минфин исполнил обязательства по евробондам в долларах и евро

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Национальный расчетный депозитарий получил средства в сумме $71,25 млн и €26,5 млн, сообщается на сайте министерства.

«Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году (ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4) в сумме 71,25 млн. долл. США и 2036 году (ISIN RU000A1034K8) в сумме 26,5 млн. евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — говорится в сообщении Минфина.

Подчеркивается также, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин исполнил обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США ($564,8 млн и $84,4 млн соответственно). Выплаты доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, Россия использовала внутренние долларовые резервы, чтобы произвести эти выплаты, для перевода был задействован не попавший под санкции банк «Дом.РФ».

