Минсельхоз сделал неожиданное заявление о зимних овощах на прилавках

Не секрет, что в межсезонье российские овощные прилавки заполняют товары зарубежных производителей. В правительстве намерено исправить эту ситуацию путем активного развития овощеводства закрытого грунта.

По информации министерства сельского хозяйства, предприятия овощной отрасли начали получать на эти цели льготные инвестиции и стимулирующие субсидии. Помимо этого, с текущего года тепличным предприятиям Дальнего Востока компенсируют часть затрат на строительство.

«Реализуемый комплекс мер поддержки в перспективе позволит круглогодично обеспечивать россиян свежей овощной продукцией собственного производства и не зависеть от импортных поставок в межсезонье», — утверждается на сайте ведомства.

Педпринимаемые меры действительно уже дают орределенный результат. Как сообщается, в России отмечен рост производства тепличных овощей.

Согласно опубликованным Минсельхозом данным, с начала 2022 года в зимних теплицах выращено на 4,5% больше овощных и зеленых культур, нежели за аналогичный период прошлого года: 579 тысяч тонн, против 554,2 тысячи тонн. В частности, тепличных огурцов удалось собрать 357,7 тысяч тонн, томатов — 209,6 тысяч тонн, что дало прирост 0,7% и 11,7% соответственно.

«Минсельхоз России ожидает сохранения положительной динамики в данном сегменте, по итогам года — по прогнозу урожай составит порядка 1,5 млн тонн», — прогнозирует министерство.

Лидерами тепличного производства овощей названы Московская, Калужская, Волгоградская и Липецкая области, а также Ставропольский край.

