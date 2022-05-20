Московские предприниматели меняют бизнес-процессы в поиске новых рынков

Как переориентировать свое производство, сформировать новые логистические цепочки, трансформировать свои бизнес-процессы в условиях «турбулентности», найти новых поставщиков и дополнительные рынки сбыта, рассказали участники круглого стола, который состоялся 19 мая на онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы. Дискуссия на тему «В поиске новых рынков – успешные кейсы московского бизнеса» организована ЦПЭМ при поддержке Ассоциации менеджеров.

На мероприятии эксперты представили свои кейсы по замещению ушедших из России иностранных брендов, расширению рынков сбыта и переориентации производственных процессов на отечественных заказчиков. Также участники круглого стола обсудили, какие потребности есть сегодня у рынка и как их могут удовлетворить столичные изготовители оборудования, комплектующих и IT-сервисов.

Открывая дискуссию, начальник Управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Уланов рассказал о мерах экономической поддержки, которые предоставляет предпринимателям столичное правительство.

«Город активно поддерживает бизнес, особенно связанный с производственной деятельностью. Первая сложность, с которой столкнулась промышленная отрасль, – это нехватка денежных средств. Она возникла из-за резкого скачка валютного курса и увеличения ключевой ставки, что привело к росту процентов по кредитам. В связи с этим мы разработали механизм по компенсации процентных ставок по займам предприятий», – сообщил Александр Уланов.

В частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил дополнительные 10 миллиардов рублей, чтобы столичные компании могли оформить льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе. Аналогичная сумма была выделена на льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств.

Генеральный директор компании по производству смазочных материалов «Купер групп» Лейла Алиева отметила, что ситуация с импортозамещением открывает серьезные перспективы для российского бизнеса.

«Из России ушли как поставщики импортных смазочных материалов, так и сырья, из которого производились отечественные масла. В результате мы оказались в ситуации, когда можно превратить наши слабости в силу. Так, после нахождения поставщиков из России наше предприятие наладило собственное производство смазочных материалов. На фоне дефицита масел мы открываем новые рынки для дистрибуции», – сообщила она.

Дискутируя о дальнейшем замещении иностранных компаний российскими, генеральный директор ​​компании по изготовлению защитных лакокрасочных и антикоррозийных материалов «ПК «Техпромсинтез» Михаил Машинистов отметил, что после ухода зарубежных предприятий крупные потребители стали обращаться к отечественному производителю намного чаще.

«”Техпромсинтез” столкнулся с проблемами поставок высококачественного сырья, которые закупались в Европе и Америке. Для стабилизации ситуации мы решили повысить эффективность внешнеэкономической деятельности и усилить работу отдела закупок –поменять его стратегию и нанять туда больше сотрудников. Теперь мы приобретаем материалы не только из Китая и Турции, как раньше, но и у отечественных производителей. Сырье уже тестируют в изготовлении защитных лакокрасочных и антикоррозийных изделий», – отметил он.

Руководитель направления стратегии и продуктового развития Cloud MTS Александр Асаулко поделился с экспертами кейсом по экстренному переводу заказчика в защищенную облачную среду #CloudMTS. Провайдеру удалось сделать это в срочном режиме и с минимальными простоями для бизнес-процессов клиента.

Александр Асаулко рассказал о нынешних приоритетных направлениях развития MTS, среди которых импортозамещение в части IТ и интеллектуальной безопасности.

«Мы активно расширяем портфель услуг. Из отечественного ПО нашим клиентам доступны офисные приложения, средства объединенных коммуникаций (почта и звонки), средства кибербезопасности – как собственные разработки МТС, так и наших партнеров», – отметил он.