Мюзикл «Шахматы» в Театре МДМ сыграли 500 раз

Мюзикл «Шахматы» театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» и МТС Live установил новый рекорд десятилетия: практически без перерыва было сыграно 500 спектаклей! Почти за два года с момента премьеры 17 октября 2020 года российская версия мюзикла Бенни Андерссона и Бьёрна Ульвеуса (ABBA, Mamma Mia!) и Тима Райса («Иисус Христос — Суперзвезда», «Король Лев», «Эвита») вышла по количеству показов на второе место в мире – лидером остается оригинальный спектакль в Лондоне, который шел на Вест-Энде 3 года. Даже пандемия не смогла ослабить интерес зрителей к этому захватывающему сюжету и его блестящему воплощению на сцене командой режиссёра Евгения Писарева.

Критики, пресса и лидеры общественного мнения не раз называли российские «Шахматы» сенсацией, бестселлером и главной достопримечательностью из всех зрелищ столицы. Среди главных достоинств постановки выделяют саму историю — о человеческом и спортивном противостоянии двух великих шахматистов из США и СССР и их любви к одной женщине, масштабность постановки (три этажа декораций, десятки экранов для видеоконтента, звук как на рок-концерте, сотни великолепных костюмов), грандиозно звучащий оркестр, достойный музыки своих великих создателей, и, конечно, потрясающую актерскую труппу, которая каждый день удивляет зрителей глубиной проживания ролей и идеальным вокалом.

Второй сезон ознаменовался для спектакля не только круглыми числами –– к апрелю «Шахматы» посмотрели более полумиллиона зрителей, но и признанием профессионалов театрального дела: мюзикл получил сразу три премии «Золотая Маска» — это рекорд среди спектаклей в категории «Оперетта–мюзикл» в 2022 году. А ещё «Шахматы» стали самым востребованным шоу в рамках федеральной программы «Пушкинская карта»: по ней спектакль бесплатно посмотрели более 80 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Кстати, летом школьники и студенты, а также пенсионеры и многодетные семьи, смогут посетить спектакли в Театре МДМ с существенными скидками (до 40 процентов!): компания «Бродвей Москва» запустила специальный льготный проект. А для туристических групп был разработан целый пакет предложений: специальные тарифы на билеты, эксклюзивные экскурсии за кулисы спектакля, камеры хранения для компактного багажа, фуршет на веранде и многое другое.

Постановка и прокат легендарного мюзикла «Шахматы», который идёт в Театре МДМ, стал первым инвестиционным проектом подразделения «МТС Энтертейнмент» (в которое входят билетные сервисы, организация концертных и театральных выступлений и площадки для проведения мероприятий). МТС стал первым в России крупным коммерческим брендом, который инвестировал в театральное событие.