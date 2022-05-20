Нидерландский акционер Avito объявил о планах по продаже своей доли в компании

Главный акционер российского сервиса объявлений Avito — нидерландская компания Prosus — объявил о намерении продать свой бизнес в РФ.

«25 марта мы объявили о выделении российского бизнеса Avito из состава OLX Group. По завершении этого выделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя наших акций Avito», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Prosus.

Основанная предпринимателями из Швеции Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом компания Avito занимает третью строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2022 по версии Forbes. В прошлом году среднее число активных пользователей на сайте составляло 50 млн в месяц. В Prosus заверили, что решение не повлияет на планы и возможности развития сервиса в РФ, пишет издание. «Avito продолжит работать независимо, во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым и реализовывать намеченную ранее стратегию», — цитирует Forbes пресс-службу Prosus.

Как отмечает РБК, головной офис ООО «КЕХ еКоммерц», через которое Avito осуществляет свою деятельность, расположен в Москве. По данным системы «СПАРК», 100% акций компании принадлежит OLX Global B.V.

Платформа для онлайн-объявлений ОLX была основана в 2006 году, в 2007-м она появилась в России. В 2010 году компания вошла в медиагруппу Naspers, которая в 2013-м приобрела 18 % акций Avito, объединив с Avito российские версии Slando и OLX.

Avito работает в России 15 лет, это самый популярный онлайн-сервис объявлений в России, при этом 78% пользователей платформы составляет аудитория мобильного приложения. В марте 2022 года Avito стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Сотрудниками Avito являются более 4 тысяч человек, из которых свыше 600 трудоустроены в 2022 году.