Новости спецоперации: офицерский состав ВСУ несёт громадные потери

Украина несёт громадные потери среди офицерского состава ВСУ. Об этом в интервью «Первом каналу», выдержки из которого публикует РИА Новости, рассказал представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

В этой связи он призвал всех украинских военных добровольно сложить оружие и сдаться.

«Мы сейчас активно призываем сложить оружие всех украинских военнослужащих, поскольку ситуация у них на самом деле катастрофическая. Потери среди офицерского состава громадные», – подчеркнул Марочко.

17 мая помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что коло 16 тыс. украинских силовиков и наёмников попали в «котёл» под Северодонецком и Лисичанском. При этом он уточнил, что подразделения противника насчитывают менее 20 тыс. бойцов.

По его словам, их предположительно используют наёмники. Как подчеркнул Киселёв, основная задача подразделений ВСУ, окопавшихся под Лисичанском и Северодонецком – это уничтожение инфраструктуры на территории республики.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что блокирование завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжается, в плен уже сдались 1 908 украинских военных.

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – отметил он.

Шойгу также рассказал, что в Мариуполе сложили оружие 1 387 украинских морских пехотинцев. По словам министра, с территории «Азовстали» эвакуированы 177 гражданских лиц, среди которых 85 женщин и 47 детей; всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.