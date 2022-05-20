Отставить панику: российский СПГ покупать не перестанут даже в Европе

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Поднебесную за прошедшие четыре месяца текущего года увеличились.

За январь-апрель рост в годовом исчислении составил 15% — до 1,43 млн тонн. Таким образом по физическому объему поставок в Китай Россия заняла четвертую строчку вместо шестой.

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Европа для нас не закрыта

В тройку ведущих поставщиков СПГ в Китай вошли Австралия, Катар, Малайзия. При этом объем поставок из США сократился, эта страна статистически переместилась на предыдущее место России. Стоимость закупленного Китаем у России энергоносителя выросла в 2,45 раза, составив 1,32 млрд долларов.

При этом РФ также остается ключевым партнером Китая по поставкам и трубопроводного газа. В статистике ГТУ отмечено, что стоимость российских поставок за январь — апрель составила 1,04 млрд долларов, увеличившись в 2,67 раза. Россия стала вторым поставщиком трубопроводного газа для Китая, уступив только Туркмении.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «Эксперта», что дальнейший динамичный рост поставок СПГ из России в Китай во многом зависит от ценового соотношения между азиатскими и европейскими рынками.

«В основном покупатели с проекта “Ямал-СПГ” — это трейдеры, дочка «Новатэк», дочка «Газпром», «дочка» компании Total и другие. Они всегда ориентируются при поставке на тот рынок, который выше по цене. И если сейчас будет выше соотношение в пользу Европы, то, я думаю, что на китайский рынок будет идти меньше газа. Тем более, что первичная паника в отношении российских товаров немного уходит. Насколько мы видим, нефть уже никто не стыдится покупать. Тоже самое и с СПГ. Если были отдельные случаи, когда российский СПГ не хотели в Европе брать, и его приходилось перенаправлять, то сейчас такая практика все меньше и меньше применяется. Если она сойдет на нет, то в Европу будет приходить довольного много газа из России: тут все же и транспортное плечо короче, и цены выше, чем в Азии», — сказал Игорь Юшков.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что продолжение роста поставок в Китай российского СПГ весьма вероятно.

«Зимой и весной этот газ обычно поставлялся в Европу, так как Северный морской путь в этот период практически недоступен, а везти в Китай окружным путем очень далеко и дорого. Но при нынешней конъюнктуре это было экономически оправданно. Кроме того, китайцы минимизировали закупку на споте и даже перенаправили часть наиболее дорогостоящих грузов в Европу, чтобы подзаработать на ценовом ралли в условиях, когда у них спрос несколько снизился из-за локдауна и достаточно теплой зимы», — рассказал «Эксперту» Алексей Гривач.

На рынке есть скрытый дефицит предложений

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьев напомнил, что в этом году КНР сокращает импорт СПГ. Само сокращение связано, по его словам, с неконкурентоспособными ценами на газ для энергетики и промышленности, относительно теплой зимой, жесткими локдаунами, экономполитическим разворотом в сторону роста добычи и потребления угля и плановым увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири».

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Алексей Белогорьев заметил, что в первом квартале импорт СПГ упал на 9,1% г/г до 17,3 млн тонн, а в марте снижение составило и вовсе 18% — до 4,63 млн тонн в месяц. По предварительным оценкам, не улучшилась ситуация и в апреле.

«У китайских компаний почти нет прямых долгосрочных контрактов на поставку российского СПГ, не считая контракта CNPC на импорт 3,0 млн тон в год с “Ямал-СПГ”. Однако для Китая характерна высокая доля спотовых и краткосрочных закупок: они составили 46,5% от всего импорта в 2021 г. Для сравнения, их доля в Японии составляет 21,6%, а в Южной Корее — 35,4%. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Китай на фоне падения импорта увеличивает закупки именно российского СПГ. Наиболее вероятная причина — существенные дисконты, которые вынуждены предоставлять трейдеры на поставки из России по известным политическим причинам. Это происходит по аналогии с нефтью и углем, хотя сами дисконты, насколько известно, меньше. То же самое мы наблюдаем и в Индии», — констатировал эксперт.

Алексей Белогорьев обратил внимание, что баланс мирового рынка СПГ был напряженным и до украинского кризиса — в общей сложности около двух лет. Однако именно незапланированный рост спроса со стороны ЕС привел рынок в состояние скрытого дефицита предложения.

«Скрытого» потому что крайне высокие цены, по всей видимости, подавляют спрос в развивающихся странах (даже столь зажиточных, как КНР). Вопрос эластичности спроса на газ по цене изучен для азиатских рынков слабо, поэтому фактически мы находимся внутри живого эксперимента по выяснению того, насколько должны быть высокими цены, чтобы привести к существенному сжатию спроса.

«В 2021 году цены тоже не были такими уж низкими, но мировой спрос всё равно вырос на 4,5% г/г. По этой причине российский СПГ точно найдет себе место на мировом рынке. В отличие от нефтяного и угольного рынка, здесь пока нет даже потенциальной замены. Если развитые будут по политическим причинам снижать импорт СПГ из России, весьма вероятно и даже неизбежно, что его потоки будут перенаправлены в развивающиеся страны Азии, включая КНР, откуда другие поставщики уходят в поисках легкой и быстрой наживы на ставшем “премиальным” европейском рынке», — заключил Алексей Белогорьев.