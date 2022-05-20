Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Российский газ перестанет поступать в Финляндию в 7:00 по московскому времени 21 мая.

Об этом сообщила государственная газовая компания Gasum.

Поясняется, что оператор не принял требование Москвы по оплате газа в рублях и получил соответствующее уведомление от ООО «Газпром экспорт». В течение летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector из Эстонии, указывается в пресс-релизе.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, согласно которому оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в документе зарубежным контрагентам, должна производиться исключительно в рублях; в случае невыполнения этого условия поставки прекращаются. Отказались принять новую систему расчетов Польша и Болгария, газ из России в эти страны не поступает.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в этом году Россия может получить рекордные $100 млрд от продажи газа странам Евросоюза, несмотря на введенные в отношении нее санкции и ограничения. Отмечается, что страны ЕС каждый день перечисляют «Газпрому» $200 млн.

На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз намерен предложить импортерам российского газа решение, которое позволит избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования России об оплате газа за рубли. По данным Bloomberg, Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ, в котором указано, что компании могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требуют российские власти.