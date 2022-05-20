Провал нефтяного полуэмбарго

Идея ограничения поставок из России углеводородов пустила корни на Западе еще несколько лет назад. Во всяком случае, первый санкционный удар в 2014 году был фактически направлен против российского ТЭК. Он носил двойной характер: финансовый и технологический. Нефтегазовую отрасль отрезали от дешевых (по тогдашним российским меркам) западных кредитных ресурсов. Предоставлять займы более чем на 30 дней было запрещено и кокретным предприятиям, и отечественным банкам.

Запретили также поставки в Россию технологий добычи нефти и газа, если длина бура превышает 149 метров. Западным компаниям предписали покинуть российские глубоководные проекты. Не все исполнили в полной мере это требование. Но все-таки разработку морского газоконденсатного месторождения «Штокман» пришлось отложить. Был отмечен и массовый исход из России средних нефтесервисных компаний. Например, в 2015 году свернули деятельность в Западной Сибири около ста нидерландских сервисных структур.

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Однако большинство крупных нефтедобытчиков и сервисных компаний, даже из США, схитрили. С российского рынка не ушли, оправдываясь тем, что из их разработки не углубляются до 150 метров. В результате экспорт углеводородов, особенно газа в Европу только увеличился в течение 2010-х годов.

В прошлом году наступление на российский ТЭК вновь усилилось, прежде всего из-за подскочивших цен на газ в Европе и Азии. В январе этого года США увеличили поставки СПГ в Европу еще на 4,5 млн тонн в ежемесячном режиме. Но евроцены на газ от этого существенно не сократились.

В конце февраля в рамках первого пакета антироссийских санкций Еврокомиссия запретила поставки технологий и оборудования на российские НПЗ, чтобы снизить производство нефтепродуктов, от импорта которых из России страны ЕС зависят в большей мере, чем от ввоза сырой нефти.

4 мая Еврокомиссия попыталась объявить России нефтяное эмбарго: полное прекращение поставок нефти планировалось добиться к 1 декабря этого года, а нефтепродуктов к 1 января следующего. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об этом утром 4 мая на заседании Европарламента. Но уже к вечеру того дня выяснилось, что эмбарго рухнуло, не начавшись. Против выступила Венгрия, которую в мягкой форме, но все же поддержали Чехия, Словения, Болгария и даже Австрия. Будапешт жестко сопротивляется до сих пор несмотря на экстраординарное давление Брюсселя, Вашингтона, Берлина и Парижа. И в любом случае, как недавно предупредил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, 3 млн ежесуточных поставок нефти из России в Европу сейчас заменить нечем.

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Попытка Брюсселя сократить уже до конца этого года и поставки российского газа также пока буксует. 18 мая Урсула фон дер Ляйен объявила о снижении газового импорта из России на треть. Но, во-первых, это приведет к перебоям в ряде европейских промышленных отраслей, что может даже вызвать временную рецессию. А, во-вторых, как предупреждают многие европейские эксперты и СМИ (например, 20 мая это сделала французская Echo), даже при сокращении физических поставок газа на заявленную треть (примерно на 50 млрд кубометров из прошлогодних 140 млрд), «Газпром» все равно удвоит выручку за год до 100 млрд евро за счет сохранения сверхвысоких цен.

В этой ситуации еще в феврале возникла идея своего рода нефтяного полуэмбарго. США, Великобритания и Канада, как известно, поспешили полностью запретить российский нефтеэкспорт в свои страны. А для ЕС глава американского Минфина предложила ввести пошлины на российскую нефть, чтобы сократить доходы российского бюджета, которые, якобы, идут на специальную операцию.

Это предложение было недавно подхвачено польским премьером Тадеушем Моравецким, который рассчитал ставку пошлины на газ — 25-35% от таможенной стоимости.

Затем, по информации The New York Times, в американской администрации возникла идея потолков цен на российскую нефть для всех ее мировых потребителей, с наказанием «нарушителей» вторичными санкциями, например, запретом операций и контактов на американском рынке. То же самое разрабатывается и для газа, поставляемого в Европу.

Ни ценового потолка, ни «картеля покупателей»

Такие предложения 19 мая и пытались рассмотреть в Германии министры финансов и главы ЦБ стран G7.

Но, как на следующий день признала глава американского Минфина Джанет Йеллен, безуспешно. Она подтвердила на пресс-конференции, что на министерской встрече действительно обсуждались вторичные санкции и другие способы ограничения нефтяных доходов России при минимизации влияния на энергоцены.

По ее словам, «цель состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены». Поэтому, по мнению главы американского минфина, необходим «картель покупателей» российской нефти, который определял бы ее максимальную цену с целью ограничения доходов РФ.

«Многие, включая меня, находят это привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле заставить это работать сложно, и все эти вопросы не были проработаны», — заключила Йеллен.

Теперь по данным Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей ближайшей поездки в Азию.

Однако даже министр финансов США не уверена в успехе этой замысловатой антироссийской инициативы в обозримом будущем. И отдает себе отчет в том, что такого рода санкция может привести к резкому всплеску цен на мировом нефтяном рынке. По её оценке, выполнение этой задачи осложняется решением вопроса о том, как обеспечить, «чтобы часть российской нефти поступала на рынок для сдерживания мировых цен на топливо, и чтобы мы не оказывали чрезмерного негативного воздействия на третьи страны».

Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, подчеркивает, что это предложение муссируется за океаном уже несколько месяцев и все безрезультатно. Индия и Китай, на которые ускоренными темпами переориентируются российские поставки из Европы, конечно, сами сбивают цену на Urals, но не пойдут на то, чтобы эта прерогатива была официально закреплена за Вашингтоном и Брюсселем. В Пекине и Дели отдают себе отчет в том, что игры с внешним ограничением стоимости нефти приведут лишь к прекращению или хотя бы резкому ограничению поставок.

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К тому же, как полагает Митрахович, у Запада нет реальных рычагов заставить и Китай, и Индию подчиняться ценовому потолку. Наоборот, эти страны сейчас ведут с российским правительством активные переговоры об увеличении поставок по взаимоприемлемым условиям.

Кстати, о нашей цене. В принципе мы её уже опубликовали. 18 мая Минэконоразвития опубликовал уточненные сценарные условия социально-экономического развития РФ в этом году. В документе указано, что к концу года цена марки Urals снизится до $72-73 за баррель. Эта цена, по ряду данных, уже циркулирует в Азии. Ниже опускать цену, учитывая резкое подорожания услуг танкерного флота и страховых компаний, просто невыгодно. Иначе придется торговать себе в убыток.

Таким образом, перед Йеллен и Байденом стоит невыполнимая задача: любой картельный сговор потребителей приведет лишь к катастрофическому росту цен на сырье.