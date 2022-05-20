Red Wings в июне возобновит регулярные рейсы из Уфы в Стамбул

Авиакомпания Red Wings 10 июня запустит регулярный прямой рейс в Стамбул из аэропорта Уфы.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 10 июня авиакомпания Red Wings запускает регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул. Перелеты будут осуществляться еженедельно, по пятницам, на самолете Sukhoi Superjet-100, вмещающем на борту до 100 пассажиров», — говорится в сообщении перевозчика.

Согласно информации на официальном сайте Red Wings, цена на полет в одну сторону из Уфы в Стамбул без багажа составит 16 360 рублей, с багажом — 17 365 рублей. Время в пути будет занимать пять часов.

В начале мая рейсы в города Турции возобновила авиакомпания «Аэрофлот».

После начала спецоперации на Украине Запад закрыл воздушное пространство для России, которая ответила зеркально, запретив полеты над своей территорией самолетам из 36 стран. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге у иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж из-за риска задержания или ареста лайнеров.

Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных рейсов. В воздушном парке перевозчика 25 самолетов.