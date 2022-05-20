Россия готовит к высадке на Луну человекообразного робота

Необычный эксперимент состоялся сегодня в Центре подготовки космонавтов им.Ю. А. Гагарина. Российские космические пилоты обучались работе с антропоморфным роботом, предполагаемым для использования при работе на Луне. Об этом сообщил официальный сайт «Роскосмоса».

Эксперимент состоял из двух этапов. На первом из них, тестовом, космонавты учились управлению антропоморфным роботом, установленном на ровере, выступая при этом в качестве операторов. Второй этап заключался в непосредственной отработке будущим лунным экипажем сценариев, при которых робот собирал камни с поверхности спутника Земли, пока виртуальной.

Как сообщается, в рамках эксперимента проводились исследования вестибулярной устойчивости космонавтов в условиях управления роботом в виртуальной среде. По его итогам были получены необходимые дополнительные данные, а также зафиксированы предложения и рекомендации самих космонавтов.

Результаты состоявшегося исследования будут учтены при составлении профильных организационно-методических документов. Данные методички потребуются российским космическим экипажам при работе с роботами, когда пилотируемые космические корабли России полетят за границы околоземной орбиты.

В эксперименте приняли участие космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Бабкин и Иван Вагнер. Исследования выполнены совместно со специалистами медицинского и научного управлений ЦПК на универсальном компьютерном стенде роботехнических систем. При этом использовались системы медицинского контроля «Кардиотехника-07-АД-3/12Р» и стабилоанализатора «Стабилан-01-2».

Техническую поддержку эксперименту оказывало НПО «Андроидная техника».

Сегодня же глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новые горизонты» назвал сроки запуска российского аппарата к Луне. По словам Рогозина, автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет запущена до конца сентября текущего года.

«До конца сентября мы этот аппарат планируем запустить с космодрома "Восточный"», — заявил он.

