Стало известно о готовящейся мегасделке с российской нефтью

Пекин ведет переговоры с Москвой об значительном увеличении закупок российской нефти. В Китае хотят воспользоваться возможностью и заполнить стратегический резерв КНР нефтью, купленной по ценам ниже рыночных.

Новость для Запада и особенно Вашингтона не самая приятная. Несколько западных стран, включая США, Великобританию и Австралию, уже запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, а Евросоюз сейчас энергично пытается принять нефтяное эмбарго, на пути которого стоит пусть и пока упорно, но все же одна только Венгрия. Между тем, все усилия коллективного Запада лишить Москву главного источника доходов, позволяющего ей вполне комфортно существовать в условиях беспрецедентного санкционного давления может перечеркнуть Пекин. И тем не менее, в Белом доме и Госдепе не торопятся объявлять потенциальные большие закупки Китаем российской нефти для пополнения стратегического резерва нарушением американских санкций со всеми вытекающими отсюда негативными для Поднебесной последствиями.

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Bloomberg сообщил со ссылкой на анонимный источник о переговорах, которые ведут сейчас Китай и Россия на правительственном уровне с некоторым участием нефтяных компаний. Известное своим прагматизмом руководство КНР, похоже, просчитало все варианты и решило не отказываться от такой выгодной возможности заполнить стратегический резерв и сэкономить миллиарды долларов на дисконтных ценах, по которым сейчас Москва продает нефть. Переговоры еще идут, но вероятность их успешного завершения высокая, потому что сделка выгодна обеим сторонам: Китай покупает нефть по низким (по сравнению с рыночными) ценам, а Россия продает нефть, которой у нее сейчас из-за западных санкций в избытке, со скидкой, но все равно с большой прибылью для себя.

Благодаря дисконтам сейчас энергично наращивает закупки нефти у России и Индия, которую буквально еще несколько месяцев назад она почти не интересовала.

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Нефтеперерабатывающие заводы и компании в Китае тайком активно покупали российскую нефть после 24 февраля в то время, как многие ее покупатели на Западе из опасения попасть под санкции или потерять репутацию начали повально от нее отказываться. Пекин продолжает очень дозировано поставлять информацию, включая и данные о состоянии своих нефтяных резервов. Однако полученные при помощи снимков спутников данные позволяют говорить о том, что КНР имеет место во всех китайских хранилищах, включая и стратегический резерв, более чем для миллиарда баррелей нефти.

«Несмотря на окончание пандемии место в хранилищах остается,- говорит старший аналитик консалтинговой компании Kpler Джейн Се.- Сейчас появилась хорошая возможность их заполнить, если им (Пекину) удастся найти нефть, которую можно купить на выгодных условиях».

По данным Kpler, в середине марта в китайских хранилищах было 869 млн баррелей нефти. Сейчас запасы выросли до 926,1 млн баррелей, но и эти солидные цифры на 6% ниже рекордного уровня заполнения, достигнутого в сентябре 2020 г. Для сравнения: Стратегический нефтяной резерв США (SPR) может вместить 714 млн баррелей и сейчас заполнен на 75% (538 млн баррелей).

Пытаясь удержать на более-менее приемлемом уровне цены на нефть, взлетевшие на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии, Пекин в прошлом году продал часть своих стратегических резервов. Так же, как в случае с такими же попытками, предпринятыми президентом Байденом, выброс нефти из стратегического резерва снизил цены, но лишь на короткое время. Это, кстати, дает основания усомниться в эффективности подобных авральных выбросов нефти из стратегических резервов на рынки. Тем более, что пополнять их позже приходится в большинстве случаев по более высоким ценам. Поэтому, кстати, Пекин и не смог не воспользоваться возможностью вновь наполнить резерв по низким ценам.