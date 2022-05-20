Стало известно о готовящейся мегасделке с российской нефтью

Пекин ведет переговоры с Москвой об значительном увеличении закупок российской нефти. В Китае хотят воспользоваться возможностью и заполнить стратегический резерв КНР нефтью, купленной по ценам ниже рыночных.
Новость для Запада и особенно Вашингтона не самая приятная. Несколько западных стран, включая США, Великобританию и Австралию, уже запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, а Евросоюз сейчас энергично пытается принять нефтяное эмбарго, на пути которого стоит пусть и пока упорно, но все же одна только Венгрия. Между тем, все усилия коллективного Запада лишить Москву главного источника доходов, позволяющего ей вполне комфортно существовать в условиях беспрецедентного санкционного давления может перечеркнуть Пекин. И тем не менее, в Белом доме и Госдепе не торопятся объявлять потенциальные большие закупки Китаем российской нефти для пополнения стратегического резерва нарушением американских санкций со всеми вытекающими отсюда негативными для Поднебесной последствиями.
Bloomberg сообщил со ссылкой на анонимный источник о переговорах, которые ведут сейчас Китай и Россия на правительственном уровне с некоторым участием нефтяных компаний. Известное своим прагматизмом руководство КНР, похоже, просчитало все варианты и решило не отказываться от такой выгодной возможности заполнить стратегический резерв и сэкономить миллиарды долларов на дисконтных ценах, по которым сейчас Москва продает нефть. Переговоры еще идут, но вероятность их успешного завершения высокая, потому что сделка выгодна обеим сторонам: Китай покупает нефть по низким (по сравнению с рыночными) ценам, а Россия продает нефть, которой у нее сейчас из-за западных санкций в избытке, со скидкой, но все равно с большой прибылью для себя.
Благодаря дисконтам сейчас энергично наращивает закупки нефти у России и Индия, которую буквально еще несколько месяцев назад она почти не интересовала.
Нефтеперерабатывающие заводы и компании в Китае тайком активно покупали российскую нефть после 24 февраля в то время, как многие ее покупатели на Западе из опасения попасть под санкции или потерять репутацию начали повально от нее отказываться. Пекин продолжает очень дозировано поставлять информацию, включая и данные о состоянии своих нефтяных резервов. Однако полученные при помощи снимков спутников данные позволяют говорить о том, что КНР имеет место во всех китайских хранилищах, включая и стратегический резерв, более чем для миллиарда баррелей нефти.
«Несмотря на окончание пандемии место в хранилищах остается,- говорит старший аналитик консалтинговой компании Kpler Джейн Се.- Сейчас появилась хорошая возможность их заполнить, если им (Пекину) удастся найти нефть, которую можно купить на выгодных условиях».
По данным Kpler, в середине марта в китайских хранилищах было 869 млн баррелей нефти. Сейчас запасы выросли до 926,1 млн баррелей, но и эти солидные цифры на 6% ниже рекордного уровня заполнения, достигнутого в сентябре 2020 г. Для сравнения: Стратегический нефтяной резерв США (SPR) может вместить 714 млн баррелей и сейчас заполнен на 75% (538 млн баррелей).
Пытаясь удержать на более-менее приемлемом уровне цены на нефть, взлетевшие на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии, Пекин в прошлом году продал часть своих стратегических резервов. Так же, как в случае с такими же попытками, предпринятыми президентом Байденом, выброс нефти из стратегического резерва снизил цены, но лишь на короткое время. Это, кстати, дает основания усомниться в эффективности подобных авральных выбросов нефти из стратегических резервов на рынки. Тем более, что пополнять их позже приходится в большинстве случаев по более высоким ценам. Поэтому, кстати, Пекин и не смог не воспользоваться возможностью вновь наполнить резерв по низким ценам.