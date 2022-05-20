«Ростех» разработал портативную РЛС для защиты объектов критически важной инфраструктуры от дронов

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал портативную многофункциональную радиолокационную станцию для защиты объектов критически важной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», устройство способно обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более километра, в том числе на сверхмалых высотах. Уточняется, что система, созданная на российской элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве переносного устройства.

«Принцип работы новой РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов, РЛС способна обнаружить автомобиль на расстоянии более 10 км», — указывается в пресс-релизе.

Разработку РЛС ведет Рыбинский завод приборостроения (РЗП), который входит в состав холдинга «Росэлектроника».

«Развитие беспилотных технологий ужесточает требования безопасности на промышленных, инфраструктурных и других критически важных объектах. Основная задача новой радиолокационной станции — поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга», — рассказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев. Он отметил, что станция уже прошла предварительные испытания

Ранее «Эксперт» писал о том, что российские аэродромы оснастят комплексами противодействия беспилотникам — концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщил об успешном завершении государственных приемочных испытаний радиолокационно-оптического комплекса ROSC-1, созданного по военным образцам и сочетающего в себе передовые конструкторские решения.

В марте сообщалось, что «Ростех» планирует вывести на рынок несколько продуктов, предназначенных для региональных аэропортов малой проходимости. Среди новинок — мобильные радиолокационные комплексы «Миасс», ключевой особенностью которых является режим адресного обмена информацией с конкретным самолетом.