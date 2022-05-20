Prosus продает Avito

Нидерландская компания Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers), являющаяся главным акционером крупнейшего в России сайта бесплатных объявлений Avito, приняла решение выйти из российского бизнеса.

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Информация об этом появилась на ее официальном сайте. В компании сообщили, что решение о выходе Avito из группы OLX (платформа онлайн-объявлений Naspers) было принято еще 25 марта.

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«Мы можем подтвердить, что объявили сегодня о планах продажи нашего пакета акций Avito и начали поиск подходящего приобретателя. О потенциальных покупателях говорить пока рано», — сообщили в ответ на запрос «Эксперта» в компании Prosus.

Напомним, что также в марте Prosus приняла решение списать свою долю в компании VK, в которой ей принадлежало 27% акций.

В компании Avito в свою очередь прокомментировали «Эксперту» решение Prosus. Там отметили, что сервис продолжит функционировать в РФ, но теперь как самостоятельный бизнес, управление полностью перейдет российскому менеджменту. По словам представителя компании, данное решение «является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении Avito в автономный бизнес и не влияет на планы и возможности развития в РФ». Сервис продолжит независимую деятельность во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым, реализация намеченной ранее стратегии будет продолжена.

Напомним, что компания Avito была создана в 2007 году шведскими предпринимателями Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом. Идея создания подобного сервиса, ориентированного на российский рынок, появилась после удачного запуска интернет-аукциона Tradera.com, перешедшего компании eBAY. Первоначально сервис Avito специализировался на товарах повседневного спроса, на сайте присутствовала возможность размещения аукционов. Затем руководство компании сфокусировалось на работе с объявлениями, с 2015 года бизнес-объявления стали платными.

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Благодаря активной рекламе и увеличению размера инвестиций в 2011 году сервис Avito вошел в пятерку самых посещаемых ресурсов русского сегмента интернета. На сайте были запущены категорий «Авито Авто» и «Авито Недвижимость», а также сервис «Магазины».

Резкий скачок популярности сайта был зафиксирован в 2013 году, когда его инвестором стал южноафриканский холдинг Naspers, уже имеющий онлайн-площадки Slando и OLX. В течение 6 лет Naspers выкупили акции практически всех инвесторов Avito, в том числе — Northzone (5,9%), Kinnevik (31,7%) и Accel Partners (4,3%), Barning Vostok (4,2%) и Vostok New Ventures (13.3%) и других. По данным на 2019 год доля южноафриканского холдинга достигала 99,6%, 0,4% акций Avito остались за менеджментом.

Согласно данным Forbes, Avito входит в тройку самых дорогих компаний Рунета за 2022 год. Стоимость компании оценивалась в 6,2 млрд долларов. Количество активных объявлений платформы превышает 90 млн, а ежедневная аудитория составляет 22 млн человек.

Выручка ООО «Кех Екоммерц», основного юрлица сервиса Avito (на 100% принадлежит нидерландской OLX Global B.V.) в 2021 году увеличилась в 1,5 раза и составила 42,7 млрд рублей. Прибыль от продаж в 2021 году составила 18,5 млрд рублей, при этом чистая прибыль — 14,5 млрд рублей.

Покупатель будет не из России

По мнению аналитика «Инвестиционной компании «Финам» Леонида Делицына, Avito с уходом Prosus определенно лишится части доходов.

«Сейчас в условиях острой конкуренции инвесторы нужны всем или, по крайней мере, многим проектам в сфере онлайн-коммерции. В конце концов те IPO, которые всегда живо интересуют и общественное мнение — это всего лишь способ привлечь деньги широкого круга акционеров. И компании сектора e-commerce, как правило, в силу своей стратегии прошлых лет, находились в той ситуации, когда им нужно все больше и больше денег. Prosus – среди тех компаний, у которых есть конвейер по выводу активов на IPO. То есть Prosus умеет привлекать деньги в следующих раундах для своих подопечных. Сейчас канала, который позволял российским маркетплейсам выходить на IPO в США, на легкие американские деньги — тоже нет. Поэтому с Prosus или без Prosus — Avito этих денег не увидит в ближайшее время», — указал «Эксперту» Леонид Делицын.

Российские инвесторы, по словам эксперта, сейчас не имеют возможностей, позволяющих купить актив дорого, а потом продать его в несколько раз дороже. «В конце всегда должен маячить “большой дурак”, который согласится на сделку — массовый инвестор фондового рынка», — подчеркнул Леонид Делицын.

«У нас инвестор не такой, он дивиденды хочет увидеть. Поэтому у нас такие IPO, которые происходят в США — невозможны», — добавил он. Соответственно, российские инвесторы могут купить долю Prosus в Avito только очень дешево.

«Кому Prosus может попытаться Avito продать? Поскольку этот фонд инвестирует, наверное, вместе с сотнями других глобальных фондов, а в такие высокорисковые времена редко, кто инвестирует в одиночку, то Prosus вероятно будет искать покупателей именно в этой среде. Но, скорее всего, среди западных фондов он их не найдет. Однако он может их найти в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китае. Велика вероятность, что в итоге будет не российский инвестор. Avito — не оборонное предприятие, так что в этом ничего страшного нет», — заключил Леонид Делицын.