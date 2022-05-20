СМИ: британцы больше не хотят жить с украинскими беженцами под одной крышей

Жители Великобритании, которые приютили беженцев с Украины в рамках программы Homes for Ukraine, больше не хотят жить с ними под одной крышей.

Как пишет издание Daily Mail, после ссор некоторые из них выставляют беженцев на улицу. При этом зафиксированы случаи, когда приезжим оставляли всего один день на сборы.

Называются разные причины подобного отношения. Так, хозяйка одной из квартир, где жила семья беженцев из «незалежной», оказалась строгой вегетарианкой. Поэтому женщина заранее не предупредила, что в её доме не должно быть мяса и попросила гостей как можно скорее покинуть жилье.

Другую беженку из Украины с маленьким ребёнком выставили на улицу после того, как мальчик напугал сына хозяев дома.

«Наши дети играли в одной комнате, и мой ребёнок напугал её старшего сына», − рассказала украинка, добавив, что вскоре после инцидента её уведомили по почте о необходимости немедленно съехать.

Как ранее писал «Эксперт», управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) разместило на своем сайте информацию, согласно которой с 24 февраля по 1 мая Украину покинуло 5 539 184 человек. В Россию за указанный срок прибыл 656 381 беженец, в Польшу – 3 056 826, в Румынию – 825 874, в Венгрию – 530 157.

