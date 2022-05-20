Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России увеличился на 162

В России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 5089 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют последние данные оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания в стране. В четверг, 19 мая, показатель по новым инфицированным составлял 4927.

Число госпитализированных за сутки составило 2081, сократившись по сравнению с предшествующими сутками на 1,7%. Скончались за сутки 96 заболевших (днем ранее сообщалось о 97 летальных исходах). Выздоровели 6173 человека — на 3,7% больше по сравнению с прошлым днем.

Таким образом, в общей сложности за весь период пандемии в России зарегистрировано 18 283 706 случаев заражения коронавирусом; 378 168 человек скончались, выписан из медучреждений после болезни 17 676 801 пациент.

Ранее «Эксперт» писал, что входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Нацимбио» совместно с Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ) будет разрабатывать комбинированную вакцину для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Предполагается, что одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата планируется начать во второй половине 2022 года. Уточняется, что в состав препарата войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа производства фармхолдинга и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ.

Накануне сообщалось, что в России после нескольких волн заболеваемости коронавирусной инфекцией восстановлено оказание плановой медицинской помощи и реабилитации.