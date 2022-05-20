ЦБ отменит запрет для физлиц на короткие продажи на бирже

Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года и направлена на защиту клиентов. Также с 1 июня отменяется запрет для физлиц на короткие продажи на бирже ценных бумаг и покупку валюты «с плечом», сообщается на сайте ЦБ.

«С 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Запреты вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и 27 февраля 2022 года соответственно», — говорится в пояснении Центробанка.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ предписал брокерам с 24 февраля приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены особого распоряжения. Делалось это в целях «обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности». Кроме того, для стабилизации ситуации Банк России тогда принял решения о начале интервенций на валютном рынке, расширении ломбардного списка и проведении операций по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

