Туристам предложили альтернативу картам, переставшим работать за рубежом

Туроператоры стали предлагать клиентам при оформлении тура сформировать депозит, которым можно оплатить услуги отеля на месте. Сейчас такой вариант практикуется в отелях 13 стран мира, среди которых Мальдивы, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы и Израиль. При этом туроператоры берут комиссию в 10–12% от суммы депозита. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Информацию подтвердили и представители операторов.

«При покупке путевки россияне могут оформить депозит — на него можно перечислить любую сумму денег, которую клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны», — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Как пояснила директор департамента рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна Филатовская, у клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу ЦБ. За это компания взимает комиссию в размере 12%. Неиспользованная сумма возвращается туристу после возвращения. Услуга пользуется спросом, по словам специалиста, депозит открывает каждый пятый клиент.

Изначально эта услуга появилась в отелях, где нет системы all inclusive. Пока депозит предлагают в 13 странах с курортами среднего и премиального ценового сегмента, в числе которых Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Израиль. По словам Филатовской, это не самые массовые направления. Туры в Турцию и Египет обычно подразумевают проживание в отелях, работающих по системе all inclusive, поэтому для этих стран депозит массово не предлагают.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Кроме того, подписан документ об увеличении числа авиарейсов между странами. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам вице-премьера, в прошлом году в Турции наблюдался рост числа туристов из России, до 4,7 млн человек. В этом году страны рассчитывают турпоток сохранить и даже преумножить, поэтому считают важным обеспечить удобное транспортное сообщение.

