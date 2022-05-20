Углеводородный натиск на Восток

19 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что к этому дню нам объявлено уже 10 536 санкций (речь разумеется идет обо всех, а не отдельно о нефтегазовых). 7782 из них введены после 24 февраля этого года. Наибольшим количеством отметились, естественно, США — 1983. Евросоюз (1150) только на пятом месте после Канады, Австралии и Великобритании. При этом Володин подчеркнул, что именно западные санкции привели к росту цен на энергоресурсы.

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В марте экспорт нефти из России, в том числе из-за разрыва логистических цепочек, снижался. В результате, как признал 19 мая вице-премьер Александр Новак, ежесуточная добыча в апреле сократилась на 1 млн баррелей. Это почти 11% от показателя I квартала (10,9 млн барр.). Впрочем, по мнению Новака, спад составил 10%. Ранее Международное энергетическое агентство оценивало падение добычи еще скромнее — 900 тыс. баррелей в сутки.

Нефтепереработка, по оценке Новака, в апреле сократилась сильнее — в пределах 10-14%.

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Однако вице-премьер настроен оптимистично. По его данным, в мае ежесуточное производство сырой нефти выросло в среднем на 200-300 тыс. баррелей. Более того, он уверен, что в июне восстановление продолжится. Этот процесс затронул и нефтепереработку.

Таким образом, вице-премьер фактически прогнозирует лишь незначительное сокращение производства энергетических ресурсов в России (ориентировочно, насколько можно судить, процентов на 5). Свои оценки он основывает на позитивном анализе глобального спроса и предложения на сегодняшнем и среднесрочном рынке углеводородов.

«С точки зрения баланса энергетических ресурсов — ничего не изменится», — уверен он. По его словам, на Европу, например, на сегодняшний день приходится «порядка 15% мирового потребления нефти». «Мы поставляем порядка 4 млн баррелей — это 3% из этих 15%. Им придется где-то найти, где-то перенаправлять с других рынков тот объем, который распределен. Лишних объемов на рынке нет», — подытожил Новак на форуме «Новые горизонты» общества «Знание».

Вице-премьер также напомнил, что в страны ЕС Россия поставляет пока еще в целом 40% от потребляемого природного газа и 20-25% от импортируемых сырой нефти и нефтепродуктов.

Прогноз Новака о не столь уж крупном сокращении добычи нефти и газа в этом году может подтвердиться и еще и потому, что попытка Еврокомиссии ввести через полгода полное эмбарго на российскую нефть провалилась.

Правда, констатировав это обстоятельство 18 мая в эфире канала Rai News 24, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что его удастся изменить. Но совершенно непонятно, когда и на каких условиях. Будапешт продолжает держать оборону против эмбарго.

В то же время, коллеги Александр Новака в правительстве настроены более настороженно. Так, в апреле министр финансов Антон Силуанов, возможно, исходя из худших и сейчас уже не актуальных ожиданий, говорил о падении добычи нефти в этом году на 17%.

В сценарных условиях социально-экономического развития России на 2022 год, опубликованных Министерством экономического развития 18 мая, прогнозируется, что добыча нефти с конденсатом упадет на 9,3% — до 475,3 млн тонн.

Природного газа — на 5,5% (до 720,9 млрд кубических метров).

Соответственно, прогнозируется и сокращение экспорта энергоресурсов. Вывоза нефти — на 1,2% (до 228,3 млн тонн). Нефтепродуктов — на 20% (до 115,3 млн тонн). Экспорта газа на 10% — до 185 млрд кубометров. Зато вырастут поставки за рубеж СПГ — на 5,5% (30,7 млн тонн).

Впрочем, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин 19 мая предоставил еще более оптимистические макроэкономические прогнозы. По его оценке, падение ВВП в этом году составит не 7,8%, как считают в Минэке в базовом сценарии (8,8% в консервативной версии документа), а только 5%. При инфляции не выше 15% в годовом выражении. Соответственно восстановительный рост начнется в самом начале IV квартале 2022 года. Значит нефти и газа внутреннему рынку потребуется больше, чем предполагали в апреле.

Меняется в лучшую сторону и внешнеэкономическая конъюнктура.

Как нефть обходит рестрикции

Александр Новак уверен в переориентации поставок с Запада на Восток: «Мы получим удлинение количества дней доставки, необходимость увеличения количества судов, удорожания фрахта, что уже в принципе и происходит. Но нефть никуда не денется, она перенаправится, как из одного стакана в другой. Мы получим тот же самый баланс, только с нарушением исторических связей и сложившихся логистических цепочек», — говорит вице-премьер.

И воспроизводство энергобаланса уже происходит. В апреле Россия с 10 места переместилась на 3-4 место по поставкам нефти в Индию. Рост поставок продолжается.

Индийская газета The Economic Times сообщила, что местная нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) оценивает возможность принять участие в торгах для приобретения доли Shell в проекте «Сахалин — 2» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин —1». Планируется приобрести 27,5% акций Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2» и 30% доли ExxonMobil в проекте «Сахалин —1».

В индийском издании отмечают, что пришло время приобретать нефтегазовые активы по наименьшей цене, так как западные компании уходят с российского рынка. Поэтому индийские нефтяники готовы рискнуть.

Более того, по данным The Economic Times, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в «Роснефти».

В этой потенциальной сделке можно также серьёзно сэкономить. BP уже отразил в своём отчете потерю $24 млрд. Так до 24 апреля этого года мог быть оценен британский пакет акций в 19,64% «Роснефти». Деньги списаны. А значит, перекупить пакет можно по цене ниже указанной.

Но самая вдохновляющая новость пришла 19 мая от Bloomberg. По информации агентства, Китай собирается заполнить свои стратегические хранилища закупленной у России нефть. Якобы Пекин уже ведет переговоры с Москвой о дополнительных поставках.

Переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании в них вовлечены в меньшей степени, утверждает один из собеседников агентства. По расчетам Bloomberg, все запасы нефти в Китае, включая коммерческие, составляют до 1 млрд баррелей. Это много. Даже очень. Но годовые потребности Поднебесной они могут удовлетворить только на 20%, так как даже с учетом новых локдаунов суточное потребление нефти в Китае составляло в марте 14,484 млн баррелей.

В прошлом году Китай в целом импортировал 519,9 млн тонн нефти. В физическом плане, это меньше на 5,4%, чем в 2020-ом. Но стоимость выросла сразу на 44,2% — до $257,3 млрд. Россия в этом прокитайском клубе прочно занимает второе место — 79,64 млн тонн ($40,29 млрд). Первое — у Саудовской Аравии (87,56 млн тонн за $43,93 млрд). В 2021 году Россия заработала на нефтеэкспорте в Китай на 45,5% больше, чем годом ранее.

Отсюда вопросы об объемах дополнительных поставок и их цене. Китай, конечно, заинтересован в минимально возможных затратах. Известно, что уже с марта этого года поставки проводились с большими дисконтами — до $30 с тонны Urals. В сценарных условиях Минэка прогнозируется, что к концу 2022 года средняя цена российского нефтяного коктейля опустится до $72-73 за баррель. Судя по всему, такая цена может заинтересовать Китай.

К тому же Поднебесной необходимо, как считает ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, задуматься всерьез о своей энергетической безопасности. По его мнению, США готовятся к тому, чтобы ввести пускай и ограниченные по объемам, но все же ограничения на поставки в Китай нефти и СПГ. А последний энергетический ресурс экспортируют в Китай в основном Австралия и США.

Поэтому эксперт прогнозирует, что в будущем году возможно увеличить поставки российской нефти в Китай на 20%. А при гипотетическом европейском эмбарго даже и на 40%. Конечно, наземная трубопроводная инфраструктура пока ограничена. Но 60% нефтяного экспорта Россия осуществляет танкерами. И, если не хватит перевалочных мощностей в дальневосточных портах, Россия подключит и Севморпуть, и балтийские и черноморские порты, несмотря на нынешнюю логистическую дороговизну.