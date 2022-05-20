Будущее «бросаемых» иностранных компаний начало проясняться

Проект закона «О внешней администрации по управлению организацией» рассмотрели сегодня в профильном Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Государственной Думы РФ в рамках выездного заседания в Росимуществе.

Депутатами вынесено положительное заключение, в котором, впрочем, сделано несколько замечаний по отдельным положениям. Устранить их рекомендовано ко второму чтению.

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Закон очень нужен вчера

Текущая экономическая ситуация в стране не располагает к затягиванию с принятием закона, проект которого был внесен группой депутатов от «Единой России» еще в апреле, поэтому в результатах голосования во вторник можно практически не сомневаться.

Тем более, запрос на то, чтобы оперативно урегулировать ситуацию с уходящими, но порой в тоже самое время и не уходящими представителями западного бизнеса, в российском обществе и деловых кругах страны имеется с того самого момента, как после начала спецоперации на Украине начались массовые политизированные демарши работавших в РФ иностранных компаний.

Первоначально отдельными депутатами, общественниками и представителями исполнительной ветви власти озвучивались достаточно радикальные предложения в их отношении. Речь шла даже о быстрой национализации таких предприятий. Однако в последний месяц с российской стороны возобладал более прагматичный по сравнению с первой эмоциональной реакцией подход.

Возможно, на такую смену курса повлияли начавшиеся продажи западными собственниками своих компании инвесторам из России или дружественных ей стран по минимальным ценам. Однако для того, чтобы активность на этом фронте повысилась, нужно «придать ускорение» неопределившимся и продолжающим тормозить отечественную экономику.

«В настоящее время мы наблюдаем масштабную деградацию производств, которые западные компании бросили в России. Прежде всего это касается производственных мощностей, завязанных на импортные комплектующие - транспортные средства, автокомпоненты, бытовая техника и электроника и тому подобное. Ненамного лучше ситуация и с иностранными компаниями, которые максимально локализованы, однако также простаивают по прихоти западных владельцев. Очевидно, что сейчас остро назрела необходимость принятия законодательных мер, которые поставят всех “беглецов” перед выбором: немедленное возобновление работы или передача активов. А если такой выбор не будет сделан, решение должно принимать государство, в том числе, с привлечением внешних управляющих», — заявил «Эксперту» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По его мнению, если компания выбирает возобновление работы, никаких препятствий для этого быть не должно, но все убытки, которые возникли у работников и контрагентов из-за политически мотивированного временного приостановления деятельности, могут и должны быть взысканы с вернувшегося «беглеца» в рамках действующего законодательства.

Между тем, предложения по упорядочиванию ситуации, поступавшие от самых разных общественных, политических и экономических групп, частично обобщили и внесли в Госдуму депутаты-единороссы Анатолий Выборный, Михаил Старшинов, Виктор Водолацкий и Олег Матвейчев.

«Эксперт» направил запросы в Минэкономразвития и Минпромторг, с просьбой прокомментировать готовящийся законопроект, однако на момент публикации ответов из министерств получено не было.

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Два критерия, семь признаков, пять оснований

Согласно тексту документа, опубликованному на сайт ГД РФ, внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организации (и ее филиала), соответствующей одновременно двум критериям.

Во-первых, это должно быть иностранное лицо (или даже несколько лиц, не аффилированных друг с другом), связанное с государством, совершающим в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, которое контролирует организацию либо владеет в совокупности прямо или косвенно не менее чем 25% ее голосующих акций (долей в уставном капитале). Во-вторых, организация в свою очередь должна иметь существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ или субъекте РФ.

При этом организации, контролирующим лицом которых идентифицирована Россия или бенефициарными владельцами которых являются не связанные с недружественными иностранными государствами граждане России (в том числе в случае, если такой контроль осуществляется через иностранные юрлица в недружественных странах), под первый критерий не попадают.

Соответствующими же второму из вышеназванных критериев, организации могут быть признаны в семи случаях.

Первый — организация осуществляет производство, переработку, реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые относятся к социально значимым продовольственным и иным товарам первой необходимости или в отношении которых законодательством нашей страны предусмотрена возможность госрегулирования цен.

Второй — организация осуществляет обозначенные действия в условиях естественной монополии и ее положение может быть признано доминирующим на товарном рынке.

Третий — организация является единственным производителем или поставщиком определенных видов критически важной для РФ продукции (товаров, услуг).

Четвертый — численность работников организации составляет не менее 25% численности работающего населения соответствующего населенного пункта.

Пятый — прекращение деятельности организации или ее структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и экологические катастрофы, гибель людей, прекращение эксплуатации объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности, связи, а также иных социально значимых объектов.

Шестой — прекращение деятельности может привести к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен на предусмотренные настоящей частью товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) данной организацией или иными организациями.



Седьмой — организация участвует в цепочке значимых производств и ее прекращение деятельности может в свою очередь привести к прекращению деятельности иных организаций из числа обозначенных выше.

Стоит заметить, что решением специальной межведомственной комиссии, созданной федеральным органом исполнительной власти, под которым подразумевается Минэкономразвития, организация может быть признана соответствующей двум главным критериям вне зависимости от семи перечисленных признаков.

Оснований же для введения внешней администрации предусматривается всего пять. Все они в той или иной степени относятся к прекращению или к возможности прекращения организацией своей деятельности в разных вариациях. В том числе рассматривается и случай, когда устранение оснований для введения внешнего управления может потребовать расходования бюджетных средств.

Командовать парадом будет ВЭБ

В качестве внешней администрации судом назначается государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, определенная решением межведомственной комиссии. Находящиеся под управлением извне активы компании могут быть проданы. Впрочем, возможны и другие варианты развития событий.

«Законопроектом предполагается, что акционеры, владеющие более 50% акций компаний, приостановивших свою деятельность в России, смогут обратиться в межведомственную комиссию при Министерстве экономического развития РФ с заявлением об устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения внешней администрации, то есть о возобновлении деятельности компании, либо о планируемой продаже акций», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Кстати, чего представители законодательной власти пока не коснулись вовсе, так это дополнительных условий возвращения западных компаний на рынок. Дело в том, что, некоторые «беглецы», сворачивая или приостанавливая деятельность, публично объявляли о перечислении определенных средств в некие зарубежные фонды, из которых финансируется оказание различной помощи Украине. Это выглядело неким материальным воплощением извинений перед западным обществом за то, что они вообще у нас работали.

Так что теперь, возвращаясь, вполне логично было бы выделить средства на оказываемую Россией гуманитарную помощь жителям освобождённых украинских территорий, на восстановление до сих пор обстреливаемого украинской армией Донбасса и на компенсации пострадавшим от ударов ВСУ жителям российских областей.

Вопрос лишь в том, как целесообразнее оформить данное моральное обязательство западного бизнеса: принудительно через букву закона или условно-добровольно посредством давления общественного мнения. Ведь те, кто решил или решит остаться, сделают это не из бескорыстной любви к нашей стране и ее экономике, а просто потому, что им такое решение выгодно.

Поправки на ветер

По итогам сегодняшнего рассмотрения в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в законопроект ко второму чтению планируется внести ряд поправок.

Так, предлагается скорректировать положение о том, что вводить внешнее управление можно в случае прекращения или спада экономической активности предприятия результатом которого станет падение выручки за 3 месяца на 30% и более по сравнению с предшествующим периодом или таким же показателем за аналогичный период прошлого года.

В Комитете полагают, что, если производственная деятельность компании существенно сократилась по каким-либо объективным причинам, связанным, к примеру, с невозможностью получения зарубежного сырья, то карательный подход будет неверным.

Дополнительно будет настроен и механизм передачи акций собственников, интересы которых могут не совпадать с интересами субъекта бизнеса из-за санкций, в доверительное управление без их добровольного согласия на такую передачу и даже без заключения договора. Также еще предстоит прояснить окончательно судьбу денежных средств, которые планируется выручить в ходе продажи акций или долей организации при замещении активов.

Ко всему тому законодатели готовятся дополнить список компаний, в отношении которых может вводиться внешнее управление, за счет топливно-энергетических и оборонных. Сделать это, кстати, было предложено еще в правительственном отзыве о законопроекте. Больше может стать и самих критериев ввода. Еще один момент, требующий, по мнению депутатов, доработки — конкретизация полномочий и ответственности членов межведомственной комиссии.

«После принятия в первом чтении работа над законопроектом продолжится с учетом поправок, которые поступят в установленный срок», - отметили в пресс-службе главы профильного думского Комитета. Остается надеяться, что к тому времени, когда проект закона пройдет все чтения, штормовой геополитический ветер с Украины не унесет из России весь западный бизнес напрочь и без компенсации для экономики и граждан.