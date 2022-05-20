В Кремле сделали важное заявление о вероятности возобновления «нормандского формата»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал идею возобновления «нормандского формата».

Представитель Кремля напомнил, что этот формат создавался для реализации Минских соглашений, которых больше уже нет. Поэтому сейчас, по его мнению, «нормандский формат» не актуален, передаёт РИА Новости.

«Сам по себе "нормандский формат" был сформулирован и сформирован с целью реализации Минских договоренностей. И далее он уже работал для этого, поэтому поскольку Минские соглашения уже не существуют и больше невозможны, поэтому вопрос для чего», – заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Как ранее писал «Эксперт», накануне начала спецоперации России на Украине президент РФ Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует из-за отказа Украины от их выполнения.

Глава государства при этом отметил, что Россия была заинтересована в выполнении этих договорённостей, ставших результатом компромисса.

«Все остальные годы … усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты ещё задолго до признания народных республик Донбасса. И не нами, и не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Европа не смогла заставить Украину выполнять Минские соглашения, поэтому не было иного выхода кроме признания ДНР и ЛНР.