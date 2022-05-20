В Москве отслужившие постаматы переработали в 20 тонн железа

Экотехнологичное предприятие «Вторалюминпродукт» утилизировало первую партию отслуживших российских постаматов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Переработка металлического лома способна сократить расходование природных ресурсов и улучшить экологическую обстановку за счет снижения количества вредных выбросов. В столице утилизацией металлосодержащих отходов и заготовкой лома занимается промышленная компания «Вторалюминпродукт». В этом году предприятие запустило первый в России проект по утилизации постаматов. В его рамках уже переработано 144 терминала, из которых получилось 20 тонн железа для повторного использования», – рассказал Овчинский.

Старые постаматы на производственной площадке «Вторалюминпродукт» перерабатывают в металлические брикеты и отдают на другие предприятия, где их подготавливают для повторного использования. Из полученного вторсырья можно сделать новые бытовые предметы, например, велосипеды и стулья, а также детали для новых постаматов.

Процесс переработки состоит из механических способов: разборки, дробления, прессования, что делает процесс экологичным и безопасным, рассказал генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин. Он напомнил, что компания запустила проект по утилизации постаматов по всей России с “PickPoint” в начале 2022 года.

«Постаматы относятся к электротехническому классу и их нужно обязательно утилизировать по окончанию срока службы. В рамках проекта мы организовали доставку терминалов на предприятие «Вторалюминпродукт», где позже они прошли все этапы переработки. Благодаря современным технологиям мы извлекаем до 98% черных и цветных металлов, которые можно использовать повторно» – добавил Качапин.