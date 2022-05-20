В Москве с 30 мая по 3 июня пройдут на экскурсии по предприятиям города

Москвичи и гости столицы с 30 мая по 3 июня смогут посетить более 25 предприятий города в рамках проекта «Открой#Моспром». На экскурсиях они узнают о процессах производства обуви, косметики, сладостей, тормозных систем и другой продукции. Регистрация на мероприятия уже стартовала. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Открой#Моспром».

«Проекту “Открой#Моспром” уже три года, но интерес аудитории от сезона к сезону только растет. Мы общаемся с участниками мероприятий, прислушиваемся к их пожеланиям и вносим коррективы. Например, приглашаем новые предприятия: в этом году к нам присоединились еще пять производств. Всего на предстоящих встречах мы ожидаем около 2 тысяч человек, которые побывают более чем на 25 фабриках и заводах и увидят, какой продукцией московские промышленники обеспечивают город и всю страну», – добавил Овчинский.

Во время экскурсий посетители увидят и новинки, например, как из обычного листа металла создаются конвейеры на предприятии «Траяна». Побывают в цехах Granola Lab, где ежемесячно выпускают 30 тонн сухих завтраков, и попробуют продукцию, только что сошедшую с производственных линий. Познакомятся с историей и рецептом первых в стране чипсов, которые с 1963 года изготавливаются на заводе «Колосс». Также участники проекта 4 июня смогут поучаствовать в традиционных играх «Квиз, плиз!».

Первые встречи этого года на заводах Москвы состоялись в марте и собрали около 1,7 тысячи человек. Тогда гостей встретили 20 предприятий пищевой, легкой, автомобильной промышленности, радиоэлектроники, машиностроения и других отраслей.

«Мы стараемся принимать участие во всех проектах “Открой#Моспром”, потому что хотим, чтобы о нашем предприятии узнали как можно больше жителей столицы. Нам также хочется показать современное производство, рассказать о нашей команде единомышленников и, самое главное, пригласить на работу активных, компетентных сотрудников, желающих сделать Москву еще более красивой и комфортной для проживания», – рассказал генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян.