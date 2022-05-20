В России определили лучшие национальные проекты

Жюри первого национального рэнкинга «Наш вклад» определило лучшие по реализацию нацпроекты страны. Оценку получили 157 проектов 71 участника. Решения были представлены в различных категориях, среди которых были образование, экология, демография. Все проекты соответствовали принципам ESG-концепции.

В категории «Крупный бизнес» первое место занял крупнейший производитель минеральных удобрений «Еврохим». Как пояснили в пресс-службе компании победа в рэнкинге означает признание на всероссийском уровне важности социальных проектов компании.

Производитель минеральных удобрений реализует десятки социальных программ, среди которых создание образовательного центра для одаренных детей «Созвездие», открытие кванториумов в регионах страны, запуск образовательной программы E-generation, открытие кластера среднего профессионального образования на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервисов и многое другое, напомнили в компании. Рэнкинг позволил подтвердить важность о оценить масштаб реализуемых компанией проектов.

Помимо «Еврохима» в категории крупного бизнеса выделили компании «СУЭК» и «Московский метрополитен». В категории госкорпораций отметили «Почту России», «Росатом», «Русгидро», РЖД, «Газпром», ВЭБ.РФ, «Аэрофлот». Проекты среднего и малого бизнеса преимущественно были направлены на решение одного профиля и конкретной задачи. Исключением стали благотворительные фонды «Женщины за жизнь», Сбербанка и «Старость в радость» с несколькими проектами.

Размер добровольных инвестиций участников рэнкинга в 2021 году превысил 4 млрд рублей, рассказали эксперты рэнкинга. Примечательно, что самой активной по числу представленных соцпроектов стала Мурманская область (57 проектов), за ней следует Красноярский край (53 проекта) и Кемеровская область (47 проектов). Москва в свою представила 46 проектов. На федеральные проекты пришлось 68% решений, их реализуют преимущественно некоммерческие организации (НКО). На крупный приходится 34% программ, на средний — 7%, малый — 11%, госкорпорации реализуют 10% проектов.

В составлении рэнкинга участвовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия», Форум доноров, Ассоциация менеджеров России и аудиторская компания КПМГ.