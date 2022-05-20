В России зафиксирован бум индивидуального жилищного строительства

По итогам января — апреля 2022 года доля жилья, самостоятельно построенного населением (сегмент индивидуального жилищного строительства, ИЖС), достигла исторического рекорда в 63%. Только в апреле россияне построили 65,3% всего жилья в стране, при этом еще в 2020 году показатель не дотягивал до 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Согласно официальной статистике, за четыре месяца в России всего введено 37,6 млн кв. м жилья — на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом население за это же время построило 23,682 млн кв. м жилья, по сравнению с показателями января-апреля 2021 года прирост составил 77,1%. Самая высокая доля ИЖС в общем объеме строительства наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (83,6%), Дальневосточном ФО (73%) и Южном ФО (70,6%).

«Рост ИЖС — рекордный за всю историю ведения статистики индивидуального строительства», — отметила пресс-секретарь Ассоциации деревянного домостроения Светлана Глазкина.

В Ассоциации считают, что на это повлиял всплеск интереса к жизни за городом, порожденный пандемией, развитие льготных программ по ипотеке на покупку и строительство частных домов, а также «дачная амнистия», которая ускорила процесс регистрации. Кроме того, «регистрация пошла веселее» с объявлением газификации, потому что газ подводится только к оформленным строениям, пояснила Глазкина.

Ранее «Эксперт» писал, что за первый квартал этого года было выдано разрешений на строительство 8,8 млн кв. метров жилья, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Устойчивый рост зафиксировали в более чем половине регионов. Это хороший задел на будущее. Увеличение предложения естественным образом позволяет сдерживать рост цен, считает Хуснуллин.