В ЦБ РФ заявили о быстрой адаптации отечественной экономики к меняющимся условиям

Кирилл Тремасов – глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ – заявил о том, что российская экономика быстро адаптируется к меняющимся условиям.

В то же время, по его словам цели и принципы политики Банка России остаются прежними. Тремасов также рассказал о результатах проведенного в апреле-мае опроса среди отечественных компаний по проблемным аспектам, в том числе по поставкам, занятости и другим.

Установлено, что начиная с апреля, баланс ответов по всем этим позициям плавно улучшается, что говорит о том, что российская экономика начала довольно быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Говоря о целях и принципах ДКД, он отметил, что они не меняются. В частности, Тремасов отметил, что ценовая стабильность остаётся безусловным приоритетом, инфляция вблизи 4% – целевым ориентиром, передаёт ТАСС.

Как ранее писал «Эксперт», глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило бы единство денежного обращения.

