Вице-мэр Ефимов: застройщики Москвы получили отсрочку по банковским гарантиям на 26 млрд рублей

Девелоперы отсрочили представление банковской гарантии при изменении вида их разрешенного использования (ВРИ) на 57 земельных участках. Общая сумма отсрочки достигла почти 26 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее застройщик должен был сразу заплатить средства за изменения вида разрешенного использования участка – единовременно или в рассрочку. Также компания имеет право предоставить банковскую гарантию. Теперь благодаря принятым антикризисным мерам у девелоперов есть на это полгода.

«Почти за два месяца действия мер антикризисной поддержки отсрочкой предоставления банковских гарантий воспользовались собственники 57 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 150 гектаров. Общий объем по отсроченным документам составил 25,7 миллиарда рублей. Это решение позволило девелоперам сократить издержки по оплате комиссии банку и дало возможность более внимательно подобрать финансовое учреждение для оформления документа. Поддержку от города получили все обратившиеся инвесторы», – рассказал Ефимов.

Земельные участки, по которым дается отсрочка предоставления банковской гарантии, находятся в шести округах столицы, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего объектов размещено на севере столицы, в ТиНАО и на юго-востоке города – 29, 12 и 6 территорий соответственно. У девелоперов, получивших городскую поддержку, нет необходимости замораживать свою строительную деятельность на этих объектах», – сказал Гаман.

Заявки на отсрочку банковской гарантии рассматривают в течение 30 дней, уточнили в мэрии.