Владимир Ефимов: вложения в коммерческую недвижимость Москвы выросли в 3,6 раза в начале 2022 г

В Москве инвесторы вложили 83,5 млрд рублей в коммерческую недвижимость и площадки под застройку в первом квартале 2022 года, это означает рост в 3,6 раза с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К концу первого квартала этого года объем инвестиций в готовые коммерческие объекты и площадки под застройку в столице достиг 83,5 миллиарда рублей – это 82% от общей суммы таких вложений во всех российских регионах за указанный период. Годом ранее показатель составлял 45%. Увеличение доли вызвано главным образом ростом объема инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жилье в городе. В результате сегодня Москва является безоговорочным лидером среди российских регионов по сумме вложений в коммерческую недвижимость», – отметил Ефимов.

Рост объема строительства коммерческой недвижимость в Москве подтверждает ее востребованность. Только на начало апреля в столице строилось 200 единиц офисной, торговой и складской недвижимости общей площадью свыше 1,6 млн кв. метров. При этом в январе число возводимых объектов составило 142 единиц общей площадью 1,4 млн кв. метров, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Сегодня на офисные помещения приходится 40% из всего объема возводимых площадей, 35% – на многофункциональные объекты, 15% – на склады, 11% – на торговые помещения. Около трети строительных площадок расположены в Центральном и Западном административных округах. В пятерку лидеров по количеству строящихся объектов вошли также Южный, Северный и Северо-Восточный округа», – добавил Пуртов.

Для поддержки строительной отрасли во время напряженной экономический ситуации в апреле был принят ряд мер поддержки. В частности, теперь девелоперы могут брать кредиты под 15% годовых для возведения новых торговых центров, офисов и складских помещений. Помимо этого, снизили ставку по льготным ипотечным кредитам. Льготные ипотечные программы разрешили комбинировать с рыночными, напомнил министр Пуртов.