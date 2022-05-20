Ефимов: около 35 тыс. бизнесменов Москвы воспользовались онлайн-подбором мер поддержки

За первый месяц работы сервиса по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса в Москве им воспользовались около 35 тыс. столичных предпринимателей. Об сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале апреля запустили сервис по автоматическому подбору федеральных и региональных антикризисных мер помощи бизнесу. Предприниматели могут отсрочить платежи по аренде или снизить ставки по ней, получить налоговые льготы, субсидии, гранты и кредиты. Бизнесу помогают поддержать уровень занятости, предоставляют административные послабления. Каждый день более тысячи предпринимателей посещают сайт Центра в поисках необходимой информации. За прошедший месяц было зафиксировано около 100 тысяч просмотров ресурса, 75% из них пришлись на сервис по автоматическому подбору мер поддержки», – добавил Ефимов.

Для подбора мер поддержки с помощью сервиса необходимо выбрать сферу деятельности, организационную форму бизнеса и его размер, а также направления поддержки. После система предложит подходящие преференции и расскажет об условиях их получения.

«Чаще всего посетители сервиса интересовались льготными кредитными программами для малого и среднего предпринимательства и самозанятых: на них пришлось 30% обращений. Еще 22% искали информацию о грантах для молодых бизнесменов на создание или развитие МСП, 10% – грантах на приобретение и лизинг оборудования, 9% – о финансовой поддержке инновационного импортозамещения, 7% – о сервисе подбора поставщиков оборудования, комплектующих и материалов, 6% – грантах предприятиям общественного питания», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Предприниматели также могут предложить свои идеи по мерам поддержки, заполнив анкету на сайте Центра поддержки экономики Москвы. Как отметил Пуртов, сайт стал площадкой для онлайн-диалога с бизнесом. На регулярной основе там проходят круглые столы с предпринимателями, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, и пути их решения.