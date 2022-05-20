Евросоюз оценил стоимость отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала перечень мер по борьбе с зависимостью от энергоресурсов из России и приложила к ним расчет расходов. Список предлагаемых мер обширен: от ускоренного развития возобновляемых источников энергии и увеличения импорта сжиженного газа (СПГ) до снижения спроса на энергоносители за счет экономии электроэнергии. Стоимость плана в Брюсселе оценили в 210 млрд евро, сообщает агентство деловой информации Bloomberg.

План состоит из трех главных пунктов: перехода на газ от альтернативных поставщиков, ускорения развития возобновляемых источников энергии и экономии энергии, что позволит снизить спрос на энергоносители.

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Труднее всего, считают специалисты, будет найти замену российскому газу, доля которого в газовом импорте объединенной Европы в прошлом году составила почти 40%. В этом году Брюссель намерен сократить закупки его европейскими государствами на две трети. Почти треть потребляемого газа, порядка 50 млрд м³, предполагается заменить сжиженным газом (СПГ). Причем, не исключено, что это будет не только и не столько СПГ из главных его экспортеров: США и Катара, сколько газ из Африки. Европе уже предлагают свои услуги Нигерия, Сенегал и Ангола, к которым вполне вероятно могут присоединиться и другие африканские страны. Сейчас наиболее активно себя ведет на Черном континенте итальянский энергетический гигант Eni SpA.

«Мы должны максимально быстро уменьшить нашу зависимость от ископаемых видов топлива из России,- заявила президент ЕК Урсулы фон дер Ляйен.- Это ускорит претворение в жизнь Зеленой сделки ЕС».

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Для ускорения развития возобновляемых источников энергии планируется избавиться от бюрократических проволочек и повысить долю возобновляемых источников в общем энергетическом балансе объединенной Европы к 2030 году с 40 до 45%.

В Брюсселе согласовали план действий в случае чрезвычайного положения. Например, прекращения поставок энергоносителей. В основном, речь идет об ограничении цен на газ, чтобы уберечь экономику и население континента от ценового шока.

Большие надежды ЕК возлагает на экономию энергии европейцами, которых уже начали усиленно призывать к экономии: реже мыться, привыкать к прохладе и так далее. Если говорить о конкретике, то планируется в течение ближайших пяти лет установить в жилых домах и зданиях 10 млн тепловых насосов.

Что касается расходов, то в Брюсселе решили увеличить продажу квот на углеродные выбросы, что может принести ок. 20 млрд евро. Европейское начальство также надеется сильно сэкономить на повышении эффективности использования энергии в полтора раза, с нынешних 9% до 13%.

Насколько реалистичен этот план станет понятно только спустя какое-то время. Тем более, из трех ископаемых видов топлива Еврокомиссии пока удалось согласовать только эмбарго на закупки у России угля, которое вступит в силу с 1 августа. Обсуждение и согласование прошло относительно легко, потому что в отличие от остальных российских энергоносителей зависимость от угля из России не такая высокая и его без проблем можно заменить углем от других поставщиков.

Сейчас Брюссель пытается утвердить нефтяное эмбарго. Однако пока все попытки сделать это наталкиваются на стойкое сопротивление Венгрии, готовой воспользоваться правом вето ввиду своей высокой зависимости от российской нефти. На десерт ЕК оставила самое сложное и трудное эмбарго – газовое.