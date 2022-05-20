За пенсии начнут брать по-новому

Уже с 2023 года в России будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и обязательное медицинское страхование. Это станет возможным в результате объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

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Соответствующий пакет законопроектов в Государственную Думу внесло правительство, сообщает «Интерфакс». Поправки будут внесены в Бюджетный кодекс, Трудовой кодекс и Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты. Ранее предлагаемые изменения обсуждался на правительственном заседании.

Слияние фондов приведет к упрощению выплат

«Со следующего года в России появится Единый фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные меры поддержки. Их объединение поможет упростить выплаты людям», — сказал в ходе заседания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования, свыше базы — 10%. Тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование — 2,9%. Тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование со всего фонда оплаты труда — 5,1%.

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С 2023 года устанавливаются в следующих размерах: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов — 30%, свыше установленной единой предельной величины базы — 15,1%.

Законопроект также распределяет все льготные категории плательщиков страховых взносов в три разные группы. Первая группа — это субъекты МСП и участники проекта «Сколково». Бессрочный тариф страховых взносов для них установлен на уровне 15% (с выплат, превышающих МРОТ). Вторая — резиденты ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининграде, компании на Курилах, ИТ-организации и разработчики в сфере радиоэлектронной промышленности, аудиовизуальной продукции. Для них установлен страховой тариф в размере 7,6%. В эту же группу входят социально ориентированные НКО и благотворительные организации, для них тариф составит 7,6%, но не бессрочно, а на 2023-2024 годы. Третья группа — организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов. Для них страховой тариф нулевой до 2027 года.

«Введение единого тарифа страховых взносов позволит сократить количество показателей в отчетности по страховым взносам и количество платежных документов, что будет способствовать минимизации административной нагрузки на бизнес», — считают авторы законопроекта.

При этом в пояснительной записке указано, что реализация предлагаемого подхода повлечет увеличение нагрузки на отдельных плательщиков страховых взносов в следующих отраслях: рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки, финансовая и страховая деятельность.

«Вместе с тем с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких плательщиков страховых взносов появится возможность формирования бизнес-планов на долгосрочную перспективу, а также сокращения административных расходов, связанных с уплатой страховых взносов», — подчеркивается в документе.

Замена пенсий поможет решению демографических проблем

Правительство продолжает продвигать правильную инициативу, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Действительно, необходимость этих структур вызывает вопросы не только у аналитиков и экономистов, но и у широких слоев населения. Все последние годы в СМИ слышны возгласы о «дворцах» пенсионного фонда и каких-то значительных нецелевых тратах.

«Вероятно, многое из этого является преувеличением, однако я полностью поддерживаю инициативу правительства», — заявил эксперт. По его мнению, такие структуры как ПФР и ФСС представляют собой ярко выраженные непродуктивные транзакционные издержки. ПФР, «перелопачивая» по доходам больше 6,5 трлн рублей в год, призван выполнять функции сбора и распределения средств на поддержание уровня жизни старших поколений. Он сейчас нужен, по сути, только для этого. А все разговоры о пенсионных счетах, накопительных частях пенсии и прочее — это лишь игра ума и имитация бурной деятельности, что убедительно подтверждается событиями последних лет и проваленными пенсионными реформами, считает Петр Заборцев.

«При этом расходы на содержание ПФР составляют немногим более 124 млрд рублей за прошлый год, — отметил эксперт. — Что больше бюджета, например, Саратовской области. Поэтому и возникает вопрос, стоит ли вообще тратить средства на всё это. Люди в массе и поддерживают реформу по объединению ПФР и ФСС. Я предлагаю правительству не останавливаться на достигнутом и планомерно вымещать саму потребность в ПФР, используя другие методы распределения доходов в пользу старших поколений».

Уже продолжительное время в СМИ ходят предложения о постепенной замене пенсий адресными выплатами от детей собственным родителям, продолжает экономист. Подобное решение позволит не только полностью обходиться без такой структуры как ПФР, но и, главное, крепко свяжет будущее людей с успехами их детей, что может создать мощный экономический стимул для преодоления демографических проблем, полагает эксперт. Делать это нужно постепенно, а вынужденно бездетные семьи или отдельные категории граждан могут получать трансферты прямо из бюджета, как это было до создания ПФР. Тем более, что уже сейчас федеральный трансферт в бюджет ПФР составляет свыше 4 трлн рублей или более 40% всех его расходов.

В целом, уверен Петр Заборцев, планомерная политика, направленная на то, чтобы решать социальные задачи наименее затратным и наиболее целенаправленным методом, на мой взгляд, является правильным вектором развития социальных сервисов. Важно помнить, что мы говорим об обществе и заслуженных людях — пенсионерах. Именно эти интересы нужно ставить во главе угла, а не интересы чиновников из ПФР или ФСС.

Реформа направлена на экономию средств бюджета

Создание единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ снизит налоговую нагрузку для бизнеса и сделает получение социальных услуг более доступным, уверен преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. По его мнению, создание Единого фонда имеет свои плюсы и минусы. Плюсы для работодателей — установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Законопроект распределяет все льготные категории плательщиков страховых взносов в разные группы (резиденты проекта «Сколково», СЭЗ, ТОСЭР, НКО и других образований) и предоставляет им различные процентные преференции по уплате. Это будет стимулировать работу научных и технологических коллективов. Несомненным достоинством проекта является создание единой формы отчетности и замена платежей в разные фонды единым взносом.

Плюсы для работников — увеличение размеров выплат по обязательному социальному страхованию, в частности размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком и пособий по временной нетрудоспособности. Появится страховое покрытие по больничным листам, профзаболеваниям и несчастному случаю для работников, работающих в компании по договорам подряда. Положительным моментом проекта является установление совокупного фиксированного размера выплат в Единый фонд для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам в совокупном размере.

Минусы — работодателей обяжут платить социальные взносы и за работников компании, которые оформлены по гражданско-правовым договорам, указал Валерий Корнейчук.

Так или иначе, но объединение ПФР и ФСС в Единый фонд позволит сэкономить порядка 50 млрд рублей бюджетных денег, при этом административные расходы не превысят показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, отметил эксперт. Источник экономии — объединенная базы данных на единой цифровой платформе для расчета и выплаты пенсионных и социальных страховых взносов, сокращения численности управленческого аппарата, уменьшение количества площадей для размещения работников нового фонда и расходов на его содержание.

Объединение фондов позволит оптимизировать их структуру и работу. Единый фонд станет внебюджетным в отличие от существующих ПФР и ФСС в форме государственных учреждений. Благодаря проведенной реформе и росту базы для исчисления страховых взносов, предполагается увеличить к 2025 году пособие по уходу за ребенком, максимальное пособие по беременности, максимальное пособие по временной нетрудоспособности.

Окончательные цифры будут установлены после проведения чтений на заседаниях Госдумы, напомнил Валерий Корнейчук. Объединение ПФР и ФСС в одну структуру делается для облегчения взаимодействия с населением по вопросам получения социальных выплат и создания «единого окна». Объединенный фонд сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан, заключил эксперт.