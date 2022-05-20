Бизнесу стали доступны еще 24 объекта для льготной аренды — Владимир Ефимов

В Москве малый и средний бизнес сможет арендовать 24 нежилых помещения по льготной ставке на 10 лет. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подать заявки в зависимости от помещения можно до 27 мая, 17 и 24 июня. Сами торги пройдут 3 и 24 июня, а также 1 июля.

«Аренда нежилых помещений на льготных условиях доступна с 2017 года в качестве одной из мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса. С прошлого года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые граждане. Программа позволяет предпринимателям открывать новый или расширять существующий бизнес на выгодных условиях. По итогам 2021 года город сдал в аренду 305 нежилых помещений, а за первый квартал 2022-го – более 60. Сегодня Москва предлагает для аренды 24 помещения, которые расположены в семи округах столицы», – отметил Ефимов.

На севере и юго-западе города располагаются по пять лотов. На юге можно арендовать четыре помещения. На северо-востоке и в Зеленограде находятся еще по три объекта, на западе и востоке - по два объекта.

Самый большой лот, из числа расположенных на первых этажах и выше, занимает 377,2 кв. метра, он выставлен в Головинском районе. Самый маленький – площадью 18,4 кв. метра – в районе Нагатинский Затон. Минимальная ставка аренды по таким помещениям стартует от 5 тыс. рублей за один «квадрат» в год.

Восемь из выставленных на торги объектов расположены на цокольных и подвальных этажах. Самое просторное по площади помещение находится в районе Свиблово — почти 568 кв. метров. Самый маленький объект площадью 12,4 кв. метров предлагают арендовать в Крылатском районе. Начальная стоимость льготной аренды по данным объектам составляет 1 тыс. рублей в год за кв. метр.

«Программа льготной аренды нежилых помещений пользуется высоким спросом у представителей малого и среднего бизнеса – по итогам первого квартала 2022 года уровень конкуренции на аукционах составил в среднем 18 участников на лот. Москва реализует на торгах подобные объекты во всех районах столицы, при этом предприниматели могут выбрать подходящее по площади, расположению, начальной стоимости и другим критериям помещение», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Получить подробную информацию о льготной аренде можно бесплатно в госучреждении «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

«В МБМ не только расскажут о действующих программах имущественной поддержки, но и подскажут, какие из них подходят конкретному бизнесу. Предприниматели также могут получить помощь в подборе городских помещений по заданным параметрам – от желаемой площади до цены за квадратный метр. Кроме того, здесь проконсультируют и по участию в имущественных торгах. Чтобы обратиться за поддержкой, достаточно оставить заявку на портале МБМ», – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.