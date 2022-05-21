Dow: возвращение в Великую депрессию

Американские индексы в пятницу не без успеха освежали антирекорды, опускаясь по ходу торгов на новые многомесячные минимумы. Индекс Nasdaq Composite падал до самого низкого уровня с ноября 2020 года, а Dow Jones Industrial Average и S&P 500 – с марта 2021 года.

Все внимание наблюдателей было сосредоточено на S&P 500. Он впервые с 2020 года в ходе торгов зашел на территорию «медвежьего рынка», потеряв более 20% как от внутридневного исторического максимума 4 января, так и от рекордного закрытия 3 января.

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Наиболее строгое определение считает «медвежий рынок» подтвержденным только после завершения торгов на 20% ниже самого высокого закрытия. Но ряд СМИ, не дожидаясь, выпустил заранее подготовленные ради такого случая материалы. И наверное, правильно. Тем, кто не успел, пришлось писать о том, что S&P 500, падавший на 2,32% днем, в последние полчаса торгов как ошпаренный выскочил не только с «медвежьего рынка», но и из «красной зоны».

Плюс, правда, был чисто символическим. День S&P 500 завершил ростом на 0,01%. Dow повел себя схоже, прибавив 0,03%. А Nasdaq, хотя и тоже резко отскочил, закрылся в минусе на 0,3%.

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Резкие движения в конце торгов пятницы – не редкость. Перед выходными, например, некоторые закрывают часть коротких позиций. Но дело усугубил тот факт, что в этот день происходила экспирация опционов на $1,9 трлн.

Подобные пятницы известны волатильностью, ведь трейдеры вынуждены закрывать старые позиции и открывать новые на огромные суммы. Если же ранее, как в этот раз, были резкие движения рынка, то крупным участникам торгов порой приходится предпринимать оперативные меры. В пятницу в истекающих опционах на S&P 500 наибольшая концентрации была на страйке 4000. Неудивительно, что индекс, падавший до 3810,32 пункта, двинулся именно в эту сторону, в последние минуты взлетев до 3901,36 пункта.

Но это не отменило главных рекордов. Для Nasdaq и S&P 500 неделя стала седьмой подряд закрытой в минус. В прошлый раз такую серию они демонстрировали в 2021 году – во времена сдувания «пузыря доткомов».

Но по сравнению с достижением Dow Jones Industrial Average, снизившимся по итогам уже восьмой недели, все это меркнет. В прошлый раз такая «черная полоса» ему выпадала ровно 90 лет назад – в 1932-м. Это был худший период Великой депрессии в США, последний год президентства Герберта Гувера. Реформы Франклина Рузвельта начались только в 1933-м.

Сейчас, впрочем, полоса явно не столь же черна, хотя проблемы в американской и мировой экономике и нарастают стремительно. Dow пока даже не вступал на «медвежий рынок» (в пятницу он закрылся на 15,4% ниже исторического максимума). Невозможно сравнить с 1932 годом, летом которого падение с пика 1929 года превышало 89%.

Другое дело, что в 2022 году «пузыри» в активах только начали сдуваться, и куда это приведет, можно только гадать. Но сами по себе сверхдлинные серии снижений индексов ни о чем хорошем точно не свидетельствуют – и в плане текущих настроений рынков, и в разрезе отдаленных перспектив. Все-таки эти «черные полосы», как нетрудно убедиться, ранее случались именно во времена больших кризисов.

«Рынок обычно намного опережает экономические данные, поэтому он уже чувствует нечто — в этом нет никаких сомнений, — говорил в пятницу Bloomberg CEO Prosper Trading Academy Скотт Бауэр. – Здесь что-то должно лопнуть».

