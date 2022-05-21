«Газпром» подтвердил остановку поставки газа в Финляндию

«Газпром» полностью остановил поставку газа в Финляндию в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за апрельские поставки газа от финского оператора Gasum, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы»,— говорится в сообщении «Газпрома».

Поставки российского газа прекратились утром 21 мая, подтвердила и государственная газовая компания Финляндии Gasum. В официальном сообщении говорится, что все последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять природный газ по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

В российской компании уточнили, что по итогам прошлого года «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд кубометров газа, что составило две трети от общего объема потребления газа в Финляндии.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, согласно которому оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в документе зарубежным контрагентам, должна производиться исключительно в рублях; в случае невыполнения этого условия поставки прекращаются. Ранее отказались принять новую систему расчетов Польша и Болгария, газ из России в эти страны не поступает.

