Гидравлические тележки для склада: как выбрать и в чем их особенности?

Так называют гидравлические тележки, приобрести их по доступной цене можно в интернет-магазине компании MD-Progress. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учитывать место эксплуатации оборудования и его характеристики, тогда рохля прослужит долго.

На что обращать внимание при покупке?

Ручные тележки ценят за эргономичность, высокую маневренность и простую конструкцию. Для их работы не нужно электричество, не понадобится топливо. Для поднятия грузов используется гидравлический механизм. Он включается, когда сотрудник склада прикладывает физическую силу.

При выборе гидравлической рохли рекомендуется учитывать следующее:

Наличие встроенных весов. С их помощью легко контролировать вес отгружаемой продукции, печатать чеки и считать упаковки.

Возможность использования оборудования при высокой влажности, в кислотной или щелочной среде. Это важный момент при выборе рохли для предприятий, которые работают с разными средами. В продаже есть тележки, которые имеют повышенную устойчивость к негативному воздействию среды, поэтому не ржавеют.

Наличие ножничного подъема. Такие модели снабжены рычажным механизмом. Он имеет X-образную форму, с его помощью легко поднять товары на высоту до 80 см.

В продаже есть рохли, предназначенные для работы с грузами, имеющими цилиндрическую форму: рулонами фольги, картона, тканей, катушками.

Для работы на складе можно выбрать стандартные гидравлические тележки. Они способны поднимать груз на 20 см от пола или опускать его вниз на 85 мм или на 35 мм. Также есть оборудование, созданное для работы в условиях бездорожья. На такие рохли устанавливают мощные и широкие колеса, поэтому их можно использовать не только внутри склада, но и на улице.

Классы оборудования

Среди гидравлических тележек лучшими считаются модели, относящиеся к премиум-классу. Их стоимость выше, поскольку их выпускают в Европе. Это оборудование Rocla, BT. Тележки среднего класса выпускают в странах Азии. Продукция марок Eurolifter, Niuli практически не уступает премиум-изделиям, но стоит дешевле.

К эконом-классу относятся китайские тележки. Они справляются с возложенными на них функциями, стоят дешевле, но их срок службы меньше, чем у оборудования премиум и среднего класса. К эконом-классу относится продукция брендов Smart, Eurolifter, Niuli.

Также компании могут приобрести б/у рохли. Они находятся в хорошем состоянии. Часть оборудования перед продажей проходит ремонт. Другими рохлями практически не пользовались, поэтому на таких тележках нет изношенных деталей.