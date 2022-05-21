Голые левые против макронизма

Назначение новым премьер-министром Франции лояльного левого технократа Элизабет Борн (министр труда в правительстве Э. Макрона и руководитель кабинета Сигален Руаяль (когда-то правящая Соцпартия), только подтвердило тот факт, что стартующие 12 июня во Франции парламентские выборы будут не по-летнему расслабленными, а по-летнему жаркими и острыми. Они могут не только существенно поменять расклад политических сил внутри страны, но и породить немало ям и ухабов на столбовой дороге евроинтеграции. La Belle France не удалось избежать не только экономической, но и политической инфляции.

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А последняя всегда сопровождается двумя процессами: повышением неустойчивости идеологических принципов и ростом конфликтных ситуаций среди политических коалиций. На этом фоне происходит скачок апатии среди сторонников всех базовых идеологий, падает активность электората, теряются устойчивые политические ориентиры.

Большая тройка игроков

Французы привыкли к относительно стабильной двухпартийной системе. Левые традиционно соревновались с правыми, на этом фоне неспешно, но эмоционально разыгрывались патриотическая, коммунистическая и радикальные карты. Такая система была предсказуема и понятна. Избиратель делал выбор, ориентируясь на тройку, составленную из лидирующих партий, прежде всего – социалистов и республиканцев. Триумвират (при этом слове сразу же вспоминается «комитет общественного спасения» – Робеспьер, Дантон, Марат) это соль французской истории. Без нее не обойдется и 2022 год.

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Но скачок политической инфляции привел к тому, что на сей раз все три политических объединения, чье соперничество определит судьбу парламента Франции, оказались новоиспеченными.

Это блок «Вместе» – конфедерация правых центристов и либералов, так называемое президентское большинство: партия Renaissance (бывшая партия Э. Макрона La République en Marche – «Республика на Марше»), объединения Modem (Модем), Agir (Действие) и партия Horizons-Горизонт, недавно созданная Э. Филиппом, бывшим премьер-министром в правительстве Э. Макрона.

Объединенные левые – «Новый народный союз левых (НЮ-NU или NUPES).

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Третья сила – патриоты, правые и примкнувшие к ним: «Национальное Собрание» М. Ле Пен, партия «Реконкиста» Э. Земмура и правые, не принявшие сторону президентской коалиции.

Чем различаются и схожи эти три политические силы? Общим для них является только одно – все нацелены завоевать как можно больше мест в парламенте.

Пропрезидентское объединение в своих программах ставит глобальные интересы выше национальных (спонсируем Евросоюз и НАТО и согласуем внутреннее развитие по интересам Евросоюза).

Новый союз левых – это своеобразный Интернационал с преобладанием социалистических идей и социально ориентированной экономики. «Новый мир возможен» – этот лозунг Меланшона легко соотносится со текстом «Интернационала».

Патриоты и республиканцы умеренно правой ориентации выступают за приоритет национального над глобальным, за возвращение лейбла «Made in France», реприватизацию и переформатирование Евросоюза в Конфедерацию европейских народов.

Непреклонные, но разобщенные

Самое новое слово французской политики – это «Новые левые»: «La Nouvelle Union populaire écologique et sociale» (NUPES -НЮПЕС).

Социалистические, патерналистские, социальные, экспроприаторские и патриотические идеи вырастают во Франции в цене. Именно за счет этого внутри левого лагеря лидирующую роль обрела «Партия непреклонных» Ж-Л. Меланшона. Они именно непреклонные, а не непокоренные (как технически переводят), так как идут напролом, наперекор всему и вся к своим целям. 7 мая этого года на съезде всех левых свершилось стремительного слияние большей части левого сектора (LFI/PS/РС и зеленых).

NUPES это «Новый народный социально-экологический союз». Он представляет собой коалицию левых политических партий. Официальный логотип нового союза витиеватая буква V (победа), но смысл логотипа не только в этом. Это также буква "Nv“(ню – nu). «Ню» переводится как «голый», первозданный, то есть само NU и есть олицетворение чистоты и новизны идей нового союза всех левых Франции. Никто не скрывает, что «НЮ» – это коалиция под выборы в парламент, у них даже пока нет общей программы. И бывший французский президент – социалист Ф. Оланд уже высказался о том, что с созданием «NUPES» начался процесс ликвидации Социалистической партии как таковой. А может, и всех социалистических идеалов вместе взятых. Многим коммунистам также не нравится, что «NU» будет баллотироваться с социальной программой Ж. Меланшона, с которой он вышел к избирателям на президентских выборах.

Общей программы нет, но есть объединяющие задачи. Так, новому союзу левых необходимо набрать на предстоящих парламентcких выборах большинство в парламенте и все-таки сделать левого радикального кандидата премьер-министром. Но реалистичность этой задачи остается под вопросом. Сейчас эксперты сулят «NU» победу в первом туре парламентских выборов. Но левые легко могут повторить путь Национального Фронта в 2017 году. Тогда выход во второй тур М. Ле Пен против Э. Макрона на дал Национальному Фронту большого перевеса на региональных выборах.

И все же NU под предводительством Ж.-Л. Меланшона заявляют о намерении победить и сформировать большинство. У них хорошая предвыборная социология, хотя в действующем парламенте «непреклонные» имеют лишь 17 из 577 мест, пока не понятно. Президенту Э. Макрону уживаться с парламентским большинством левых было бы нелегко. С Ж.-Л. Меланшоном президентская коалиция имеет разногласия практически по всем вопросам.

Политическая инфляция и политические долги

Есть и еще одна веская причина в быстром создании Союза левых и пропрезидентской коалиции – политические долги и финансирование избирательных кампаний.

Политические долги – это не только невыполненные обязательства перед избирателями или сторонниками по партии. Такого рода «недоимки» часто состоят в невозможности расплатиться с электоральными долгами.

Электоральные долги, в свою очередь, влияют на само существование той или иной коалиции или партии. Для того, чтобы получить от государства покрытие расходов на избирательную кампанию, во Франции надо преодолеть 5% барьер. В апреле 2022 года из 12-ти кандидатов в президенты восемь, причем представлявших влиятельные партии, не набрали 5% голосов. Теперь они не имеют права на максимальную сумму возмещения за свою кампанию, хотя какую-то часть им все же компенсируют. В 2017 году таких “проштрафившихся” кандидатов было только 6.

Все кандидаты могут запросить возмещение через два месяца после выборов через онлайн-платформу. Его сумма напрямую зависит от количества собранных голосов. Если кандидат наберет более 5% голосов в первом туре, то он получает возмещение в размере 8 миллионов евро, что составляет 48% от лимита расходов. Также возможно снижение налогов в размере 66% от уплаченных сумм в пределах 20% от налогооблагаемого дохода.

Создание нового союза левых NU – NUPES отчасти можно связать и с проблемой электорального долга. Восьми кандидатам, которые как раз и ратовали за альянс NUPES, нужно выплатить достаточно солидную сумму. От государства аутсайдеры получат не более 800 000 евро. Данная сумма кажется сравнительно маленькой в сравнении с несколькими миллионами, потраченными некоторыми партиями. Так, например, кандидат зеленых экологист Я. Жадо, набрав 4,58% голосов избирателей, должен выплатить 6 миллионов евро.

Не только левые, но и республиканцы в лице В. Пекресс подняли тревогу, сообщив о критической ситуации и возможном исчезновении партии и призвав французов оказать срочную помощь в ее финансировании. Республиканцам нужна помощь в возмещении 7 миллионов евро, а В. Пекресс также говорит и о личном долге в размере 5 миллионов евро. Причем долг надо было закрыть к 15 мая, чтобы иметь возможность заняться новой парламентской кампанией в Ассамблею. А ведь республиканцы еще не так недавно имели одну из больших фракций в Парламенте – 110 мест.

Продать место или заключить Альянс?

Из затруднительного положения можно выпутаться не только за счет создания альянсов. Партии, оказавшиеся на грани материального краха, имеют возможность продать свои места, как это сделали республиканцы в 2019 году. Социалистическая партия также была вынуждена продать свое место после поражения Б. Амона (лидера Социалистической партии, проигравшего Э. Макрону в президентской гонке в 2017 году).

На данный момент все проштрафившиеся кандидаты, после того как выплатят долги, должны перейти к предстоящим парламентским выборам, от результатов которых зависит государственное финансирование партий. Единственное условие государственного финансирования партий на выборах в парламент: получить не менее 1% голосов в 50 департаментах Франции. В 2020 году общая сумма, выплаченная партиям, составила 66,08 миллиона евро, а для политических формирований – более 500 000 евро.

Социологи уже измерили первый тур

Пока социологи фиксируют незначительный перевес левых. Последние замеры известного Института изучения общественного мнения и маркетинговых исследований (IFOP), опубликованные 12 мая 2022 года, показывают, что чудо может все же произойти. В первом региональном туре ожидается следующий расклад:

кандидаты от Нового народного Союза (NUPES) лидируют с небольшим отрывом и набирают 28% голосов;

за ними следуют кандидаты от президентского большинства – 27% голосов;

патриоты и стойкие правые пока на третьем месте – 22% голосов;

«Реконкиста» Э. Земмура набирает 6.5%.

Итоги второго тура пока никто не прогнозирует. Но его результаты могут заметно отличаться от исхода первого. Во втором туре на выборах 2017 года различные профсоюзные формирования и левые получили намного меньше мест по сравнению с союзниками Э. Макрона, хотя в первом социалисты и иже с ними получили достаточно большое количество голосов. Правда, в пользу Э. Макрона тогда работал фактор новизны.

Впрочем, даже внезапный успех левых в ходе голосования отнюдь не сулит соответствующего поворота во внешней и внутренней политике Франции. На это четко указывают результаты группировки левых депутатов по фракциям в 2017 г. Они запросто уживались и превосходно работали с правыми. Например, в группе «Левые демократы и республиканцы» состоят и коммунисты, и радикальные зеленые, и центристы, и даже крайне правые. При формировании фракций в 2022 г. левое большинство, возможно, просто тихо расползется и заключит рабочий союз с правыми.

Пока же раскручивается маховик политической инфляции: амбиции растут, идеологии сливаются, правительство переформатируется под принципы макронизма с абсолютно послушным премьер-министром, «машиной для социальных столкновений» (по меткой характеристике Ж. Меланшона), начинается негласная травля и выставление препонов оппозиции.

А избиратель тем временем ждет совсем другого. Не столько идеи, а дела и полезность кандидата для кантона (округа) будут определять выбор избирателя. Социальные проблемы, повышение прожиточного минимума, зарплат и пособий, проблемы безопасности, агропроблемы, роста пенсий, инфляции, образования, экологии, здравоохранения и миграции вот – круг наиболее острых проблем, на решение которых надеется французский избиратель.