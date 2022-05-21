Китайский профессор назвал причину расширения НАТО на север

Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу будет означать шестой этап увеличения состава НАТО и расширение его на север. Профессор кафедры Жана Моне Евросоюза, замдиректора Института идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой Народного университета Китая, директор Исследовательского центра ЕС Ван Ивэй считает, что НАТО за счет расширения и создания врагов стремится к утверждению своей легитимности и до сих пор считает, что прав тот, кто сильнее. Его статья опубликована в китайском издании «Жэньминь жибао».

«Присоединение Финляндии к НАТО означает, что сухопутная граница между Североатлантическим альянсом и РФ непосредственно удвоится, а также приблизит НАТО к стратегическим пунктам или важным городам России, таким как Кольский полуостров и Санкт-Петербург. Вместе с этим, это также означает, что все пять скандинавских стран присоединятся к лагерю НАТО, такое положение еще больше усилит географическое сдерживание альянсом России»,— пишет Ван Ивэй.

Большие преимущества, по его словам, альянс получит и в плане вооружений. Финляндия располагает одной из самых больших действующих армий в Европе, имеет 900 тыс. резервистов, а финские ВВС используют истребители F-18, которые планируется модернизировать до более передовых F-35. Швеция же славится своим военным предприятием Saab Group. Все это, по мнению китайского профессора, ускорит вооружение альянса, а также снизит инвестиции США в безопасность Европы и позволит Вашингтону обратить больше внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Можно сказать, что расширение Североатлантического альянса берет свое начало от исторической памяти об экспансии Римской империи: от инерции расширения западной цивилизации, от искушения капиталом военно-промышленного комплекса США, от удовлетворения, связанного с наказаниями России как проигравшей стороны в холодной войне, а также от сущности военного блока. НАТО стремится к утверждению своей легитимности за счет расширения и создания врагов, однако, в сущности, альянс не избавился от логики "кто силен, тот и прав"», — резюмировал Ван Ивэй.

Ранее «Эксперт» писал, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО еще раз продемонстрировал печальное состояние дел в Альянсе. Большинство стран понимает, что этот шаг обусловлен не военной, а политической необходимостью. И политической необходимостью не Европы, а Соединенных Штатов. Однако при всем при этом ни одна страна НАТО не выступила против. Ни одна — кроме Турции, которая блокировала вступления. Президент Турции Реджеп Эрдоган выставил Западу ультиматум. С его слов, Швеции и Финляндии не будет в НАТО до тех пор, пока они, а по программе-максимум — и весь Запад не выполнят ряд турецких условий. Дело, скорее всего, кончится компромиссом, но довольно дорогим для кандидатов в Североатлантический военный блок и их политических спонсоров, считает доцент Департамента медиабизнеса и массовых коммуникаций Финансового Университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.