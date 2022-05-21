Крылья новых российских самолетов прошли огневые испытания

Композитные материалы, из которых созданы элементы крыла новых российских самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus, успешно прошли огневые испытания, подтвердив соответствие международным требованиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Огневые испытания композиционных материалов для элементов крыла и агрегатов механизации самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus проводились на базе Новосибирского госуниверситета (НГУ). Углеволоконные и стекловолоконные материалы были произведены отечественными компаниями Umatex и «Инумит».

«Результаты испытаний показали соответствие конструкций и материалов международным авиационными правилам в части пожаробезопасности. Образцы выдержали воздействие стандартным пламенем в течение пяти минут без прогаров с внешней стороны, что соответствует международным нормам»,— сообщил руководитель Центра компетенций НТИ «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе НГУ Антон Рязанцев.

Ранее «Эксперт» писал, что самолет МС-21-300 проходил в Якутске испытания морозом. Каждому этапу испытаний предшествовало выхолаживание самолета — в вечернее и ночное время он находился на открытой стоянке в течение 12 часов. Ранее системы перспективного среднемагистрального российского лайнера были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55°C.

