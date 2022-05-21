Лучшие криминальные сериалы современности

Сегодня как никогда актуальны сериалы, посвященные как реально существовавшим представителям криминального мира, так и совершенно уникальным образам, которые заставят поклонников постоянно удивляться, плакать и даже смеяться. Мы расскажем вам о трех главных многосерийных лентах современности.

«Острые козырьки»

Даже далекие от данного жанра люди хотя бы раз слышали это название, которое не перестают повторять миллионы поклонников. История реально существовавшей банды головорезов из Англии захватила весь мир и разрослась до нескольких сезонов, заставляя с нетерпением ожидать выхода каждой новой серии. В главных ролях – блистательный Киллиан Мерфи и целая плеяда талантливых актеров, создающих на экранах настоящую химию. Неудивительно, что сериал «Острые козырьки» имеет и русскоязычный фанатский сайт с огромным количеством интересных и полезных материалов, который обязан посетить каждый поклонник проекта.

«Бумажный дом»

На стриминговом сервисе «Нетфликс» выходят десятки разнообразных кинопроектов, при этом не только от голливудских киностудий, но и талантливых киноделов из различных стран. Представителем европейской команды специалистов по сериалам из Испании стал сериал «Бумажный дом», приковавший к экрану буквально каждого поклонника криминального кино в мире. Сюжет крутится вокруг банды грабителей, совершающих дерзкое ограбление испанского монетного двора. Сериал очень близок по духу к культовому «Во все тяжкие» и обязательно не раз поразит вас своими неожиданными сюжетными поворотами.

«Голяк»

Соскучились по комедийным криминальным лентам в стиле Гая Ричи и Квентина Тарантино? Тогда вы просто обязаны посмотреть превосходного представителя такого жанра под названием «Голяк». Проект является еще и прекрасным образцом современного британского кино и посвящен именно жизни людей из живописной и атмосферной английской глубинки. Культовые актеры во главе с Джозефом Гилганом изображают банду непутевых грабителей и мошенников, их криминальную жизнь и забавные потуги в стремлении заработать деньги и славу. Каждая серия – уникальный микс из комичности, жестокости и красивых английских пейзажей.